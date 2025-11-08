Vessicchio, il dolore di Fabio Fazio: “Sono sconvolto, persona meravigliosa”

(Adnkronos) – "Sono sconvolto. Sconvolto. Una persona meravigliosa". Sono queste le prime parole di Fabio Fazio dopo la notizia della morte di Peppe Vessicchio, scomparso questo pomeriggio al San Camillo di Roma, a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Il conduttore televisivo ha condiviso il messaggio sulla piattaforma X. A seguire è arrivato anche l'addio al celebre direttore d'orchestra dal profilo ufficiale della trasmissione 'Che tempo che fa': "Con grande tristezza riceviamo la notizia della scomparsa del Maestro Peppe Vessicchio. Grazie di tutto Maestro". Fabio Fazio ha condotto diverse edizione del Festival di Sanremo, tra cui quella del 2000. Stessa edizione in cui Peppe Vessicchio ha diretto l'orchestra nell'esibizione degli Avion Travel che vinsero con il brano 'Sentimento'.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)