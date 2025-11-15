Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 15 novembre

(Adnkronos) – Verissimo torna su Canale 5 per due nuove puntate condotte da Silvia Toffanin oggi, sabato 15 novembre, e domani domenica 16 novembre. Silvia Toffanin accoglierà un’attrice iconica, Edwige Fenech, tornata al cinema con il film 'Il Maestro'. Dal Tg5 a Verissimo, per un’intervista ritratto: Cesara Buonamici. Inoltre, in studio, Briga con la moglie Arianna Montefiori, in attesa del loro primo bebé e da 'Uomini e Donne', la storia d’amore nata tra Martina e Gianmarco. Verissimo ricorderà il maestro Beppe Vessicchio, scomparso sabato scorso a 69 anni, con l’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Infine, sarà ospite Sevda Erginci, l’attrice che interpreta Zeynep nella serie di Canale 5 'Forbidden Fruit'. A Verissimo lo stato d’animo di Enrica Bonaccorti, che parlerà per la prima volta in televisione del problema di salute che l’ha colpita nei mesi scorsi.Evelina Sgarbi tornerà in studio per commentare le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi in tv da suo padre Vittorio. E ancora, con i suoi trent’anni di carriera, Gabriele Corsi e il racconto di vita di Tina Cipollari. Inoltre, sarà ospite Viviana Pifferi, con il figlio Cristian. La sorella di Viviana, Alessia Pifferi, è stata condannata in Appello a 24 anni di reclusione per aver causato la morte per stenti della piccola Diana, la figlia di appena 18 mesi, lasciata sola in casa per sei giorni. Infine, a Verissimo anche il dramma di Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini, il ragazzo di 19 anni di Acqualagna (in provincia di Pesaro e Urbino), scomparso nel nulla nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)