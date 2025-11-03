Università, Lum dona a cardiologi cinesi programma educazionale su ecocardiografia

(Adnkronos) – Nel corso di una cerimonia tenutasi al National Health Committee a Pechino, Sabino Iliceto, direttore della School of Health della Lum – Libera Università Mediterranea e direttore scientifico del Centro Cuore del Mater Dei Hospital, ha donato alla Commissione Sanità della Repubblica Popolare Cinese un programma educazionale digitale che affronta tutto lo spettro dell'ecocardiografia. "L'ecocardiografia è l'indagine diagnostica più importante e diffusa in cardiologia – afferma Iliceto – e contrariamente da quanto accade nel mondo occidentale, in Cina viene effettuata nelle istituzioni radiologiche e non in quelle cardiologiche. Il National Health Committee cinese è divenuto consapevole di questa erronea impostazione clinica e ha deciso di far sì che la migrazione dell'attività ecocardiografica dalle radiologie alle cardiologie si completi obbligatoriamente entro il prossimo quadriennio, identificando nel programma educazionale digitale che ho realizzato con il patrocinio dell'università Lum lo strumento educazionale ideale da utilizzare su scala nazionale al fine di implementare le conoscenze dei cardiologi cinesi in ambito ecocardiografico". Si tratta di una sorta di enciclopedia digitale arricchita dall'intelligenza artificiale, composta da 50 lezioni accessibili via web corredate da un preziosissimo patrimonio di immagini diagnostiche, che darà ai cardiologi cinesi l'opportunità di diventare autosufficienti nel gestire la più importante e diffusa delle metodiche diagnostiche cardiologiche. "Senza dubbio – conclude Iliceto – è un importante riconoscimento per la medicina italiana e in particolare per l'università Lum".—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)