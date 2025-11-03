Una donna di 43 anni accoltellata a Milano, le immagini dell’episodio

MILANO (ITALPRESS) – Le immagini dell’accoltellamento da parte di un uomo nei confronti di una donna di 43 anni a Milano, in piazza Gae Aulenti. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata per strada.
