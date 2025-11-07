Ultima tappa della rassegna “Concerti a Palazzo Regio”

Con il concerto di domenica 9 novembre alle ore 19.00, si chiude l’ottava edizione della rassegna “Concerti a Palazzo Regio”, promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Musicale Ennio Porrino di Elmas, sotto la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra.

Una stagione musicale che, dal 5 ottobre, ha animato gli spazi storici del Palazzo Regio di Cagliari, offrendo al pubblico quattro appuntamenti di grande qualità, capaci di intrecciare musica colta, tradizione popolare e ricerca sonora contemporanea.

A concludere la manifestazione, il 9 novembre alle 19.00, sarà il concerto per tromba e chitarra “Interazioni musicali – Incantevoli sonorità in un percorso musicale senza tempo”, interpretato dalla trombettista Laura Cocco e dal chitarrista Marco Carta.

Una formazione inconsueta, quella del duo tromba-chitarra, che permetterà di esplorare un ampio ventaglio di atmosfere, dal lirismo più intimo alla brillantezza ritmica, in un costante equilibrio tra tradizione e modernità.

Il programma del concerto rappresenta un autentico viaggio tra mondi musicali diversi, accomunati da una forte carica espressiva. Sarà un percorso che attraverserà le delicate sfumature impressionistiche di Erik Satie con la celebre “Gymnopédie n. 3”, e il fascino iberico del “Tango” di Isaac Albéniz, brano elegante e ricco di colore. Una parte del concerto sarà interamente dedicata ad Astor Piazzolla, con una selezione tra le sue pagine più amate e drammatiche: “Muerte del Ángel”, “Invierno Porteño”, “Ausencias”, “Oblivion”, “Milonga Picaresque”, “Vuelvo al Sur”, “Café 1930” ed “Escualo”. Un omaggio al genio del tango nuevo che, tra malinconia e passione, trova nella tromba e nella chitarra una nuova e sorprendente veste timbrica.

Saranno inoltre previste interazioni con la musica popolare della Sardegna con la proposta dei brani “Lughe e’ vida mia” e “Issa, su bisu meu (Sognando lei)” di Ignazio e Pasquale Perra, due pagine di intensa ispirazione sarda in cui si fondono melodie popolari e sensibilità contemporanea, evocando la luce e le emozioni della nostra terra.

L’intreccio dei due strumenti, la tromba e la chitarra, offrirà al pubblico un’esperienza sonora di grande intensità emotiva, capace di attraversare epoche, stili e geografie musicali differenti. Il concerto sarà ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Con questo ultimo concerto, la rassegna “Concerti a Palazzo Regio” si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama musicale sardo. L’iniziativa ha proposto, lungo quattro domeniche, un percorso articolato che ha unito repertori antichi e moderni, progetti originali e valorizzazione delle radici locali, nel segno dell’incontro tra linguaggi e generazioni.

La Rassegna “Concerti a Palazzo Regio” è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Musicale Ennio Porrino di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione e Spettacolo) e con il patrocinio e la collaborazione della Città Metropolitana di Cagliari, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola”. La direzione artistica è affidata al Maestro Ignazio Perra. La collaborazione artistica è a cura di Salvatore Svezia, mentre la produzione è coordinata da Maria Elena Garau.