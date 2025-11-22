Ucraina, Meloni al G20: “Italia pronta a lavorare con Ue e Usa per pace giusta”

(Adnkronos) – "Voglio dire che l'Italia è pronta a lavorare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta, così come l'Italia sta già contribuendo in Medio Oriente per consolidare un risultato che è fragile ma comunque molto importante". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al G20 di Johannesburg, tornando a condannare "l'ingiustificata guerra di aggressione russa contro l'Ucraina". Nel suo intervento a Johannesburg, Meloni ha detto che "l'Organizzazione Mondiale del Commercio deve essere ripensata e deve essere chiaro a tutti che le partnership sono reali solo quando sono paritarie e generano benefici per tutte le parti coinvolte. Questa è la filosofia che ha guidato l'Italia attraverso il prisma del Piano Mattei per l'Africa. È un nuovo modo di guardare al continente africano: non come a un problema, ma piuttosto come a un'opportunità; non impartendo lezioni dall'alto al basso, ma con rispetto". "Si tratta di un'iniziativa che già coinvolge 14 nazioni africane, numero che intendiamo aumentare, e che può contare su solide sinergie con l'Unione Africana, le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e l'Unione Europea con il Global Gateway", ha proseguito la presidente del Consiglio. Meloni ha sottolineato che "non possiamo ignorare il peso del debito che grava su molte nazioni di questo continente. Così l'Italia ha anche deciso di ridurre del 50% il debito dei Paesi a basso e medio reddito nei prossimi 10 anni e, soprattutto, di convertire l'intero debito dei Paesi meno sviluppati in piani di investimento per quei Paesi, una scelta che considero una scelta di giustizia e responsabilità che speriamo altri vorranno seguire". "Crediamo che questa sia la strada giusta per costruire sviluppo, e possiamo percorrerla insieme, con umiltà e soprattutto con rispetto per gli altri", ha proseguito la premier. "Le priorità su cui stiamo investendo sono condivise con le nazioni africane e sono concrete: salute, agricoltura, acqua, infrastrutture e, soprattutto, formazione. Perché nulla può essere fatto senza valorizzare il capitale umano – ha scandito – E come tutti sanno, credo che nessuno possa davvero pensare di aiutare il continente africano semplicemente accettando che centinaia di migliaia di giovani africani paghino i trafficanti per spostarsi verso l'Europa".—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)