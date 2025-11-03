    lunedì, 3 Novembre
    Turismo delle Radici: mercoledì 5 novembre a Sant’Anna Arresi il quarto appuntamento territoriale di Sardinian Roots

    Dopo le tappe di Mandas, Gavoi e Alghero, il progetto Sardinian Roots – Turismo delle Radici fa tappa a Sant'Anna Arresi per il quarto e ultimo incontro territoriale dedicato al progetto.
    CAGLIARI — Dopo le tappe di Mandas, Gavoi e Alghero, il progetto Sardinian Roots – Turismo delle Radici fa tappa a Sant’Anna Arresi per il quarto e ultimo incontro territoriale dedicato al progetto. si tratta di un momento chiave per la regione storica del Sulcis, una delle quattro aree pilota insieme a Trexenta, Sassarese – Algherese e Barbagia di Ollolai, chiamata a raccogliere l’invito alla creazione di una rete tra gli operatori e le istituzioni e all’utilizzo di piattaforma DMS dedicata ai viaggiatori delle Radici.

    L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 17:00 alle 20:00, presso la sala consiliare del Comune di Sant’Anna Arresi in piazza Aldo Moro, 1.

    Un progetto per connettere le radici al futuro della Sardegna

    Sardinian Roots – Turismo delle Radici è un progetto promosso nell’ambito dello Spoke 2 di e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal PNRR e coordinato dall’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con Rete Gaia Srl, Consorzio UNO, Imago Mundi OdV e Sintur.

    L’obiettivo è ambizioso: creare una rete stabile di operatori, imprese e istituzioni capace di valorizzare le identità culturali delle regioni storiche sarde e rafforzare i legami con le comunità sarde nel mondo, attraverso la leva del Turismo delle Radici, ovvero un turismo esperienziale, destagionalizzato e basato sul ritorno alle origini familiari e culturali.

    L’iniziativa dialoga anche con il programma nazionale ITALEA, promosso dal Ministero degli
    Affari Esteri e della Cooperazione Italiana, volto alla promozione del turismo delle radici,
    rafforzando la possibilità di inserire il territorio e le sue imprese in importanti circuiti
    internazionali.

    Il programma dell’incontro di Sant’Anna Arresi

    L’incontro del 5 novembre si svolgerà secondo il consueto format di presentazione del progetto, con gli interventi dei principali referenti scientifici e tecnici:

    • Ecosistemi dell’Innovazione, il turismo delle radici e il ruolo della ricerca universitaria
      Ivan Etzo – Coordinatore scientifico del progetto, Università degli Studi di Cagliari
    • Il progetto Sardinian Roots: obiettivi, strumenti, tempistiche. Il territorio del Sassarese
      Andrea Vallebona – Coordinatore del progetto, Rete Gaia Srl
    • Il Destination Management System di Sardinian Roots. Presentazione demo
      Martino di Martino – Sintur

    Seguirà un momento di confronto e dialogo con il territorio, durante il quale sarà possibile firmare il protocollo d’intesa per aderire operativamente al progetto e contribuire alla fase di attivazione concreta del DMS.

    Perché partecipare

    • Inserire la propria attività nel DMS, una piattaforma digitale che promuove esperienze, servizi e prodotti locali.
    • Accedere gratuitamente a percorsi formativi su accoglienza, storytelling e identità territoriale.
    • Far parte del network Sardinian Roots, una rete che continuerà a operare anche dopo la fine del progetto.
    • Contribuire alla valorizzazione turistica sia di territori già strutturati che in fase di sviluppo, coinvolgendo attivamente istituzioni e imprese, insieme alla collaborazione di organismi che si occupano di turismo, promozione culturale e identitaria, di enogastronomia, di lingua, antichi mestieri e tradizioni.

    Modalità di partecipazione

    L’evento è aperto al pubblico e potrà essere seguito:

    • In presenza, presso la sala consiliare del Comune di Sant’Anna Arresi, piazza Aldo Moro, 1;
    • Online, in diretta streaming sul canale YouTube del progetto e.INS – Spoke 2 → https://www.youtube.com/watch?v=KSILdmJA77Q

    Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati su:
    www.sardinianroots.com
    Facebook e Instagram: @sardinianroots

    Evento conclusivo:

    giovedì 11 dicembre 2025 – Oristano

