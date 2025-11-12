Turchia, morti i 20 militari a bordo aereo militare precipitato in Georgia

(Adnkronos) – Sono morte tutte le 20 persone a bordo dell'aereo cargo militare precipitato in martedì in Georgia durante il ritorno dall'Azerbaijan. A dichiararlo il ministro della Difesa turco, Yasar Guler. L'aereo era decollato dall'aeroporto di Ganja, nell'Azerbaijan occidentale, nel pomeriggio di ieri, ma si è schiantato poco dopo aver attraversato il confine con la Georgia orientale. "I nostri eroici compagni d'armi sono morti a causa dello schianto del nostro aereo da trasporto militare C-130, decollato dall'Azerbaijan per tornare in Turchia", ha affermato Guler su X condividendo le 20 fotografie di coloro che sono morti. La Turchia non ha specificato cosa abbia causato l'incidente. Il ministero degli Interni della Georgia ha confermato che l'aereo è precipitato nella zona di Sighnaghi, "a circa cinque chilometri dal confine di Stato della Georgia" con l'Azerbaigian. Il controllo del traffico aereo georgiano ha affermato che l'aereo era scomparso dai radar poco dopo essere entrato nel suo spazio aereo "senza trasmettere un segnale di soccorso" e che era stato avvisato dell'incidente dai servizi di emergenza.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)