Truffa con associazioni no profit,3 arresti e sequestro per 3 milioni a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono 3 le persone arrestate nell’ambito di un’operazione condotta questa mattina dai Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari. I militari hanno dato esecuzione, nelle province di Cagliari, Roma e Firenze, a un’ordinanza emessa dal G.I.P. Del Tribunale di Cagliari, su richiesta della locale Procura, che ha anche portato a un decreto di sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro. Gli indagati, 5 in totale, sono accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, peculato, sostituzione di persona, falsità materiale e autoriciclaggio.

(Fonte video: Guardia di Finanza)