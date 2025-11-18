Transizione energetica, gli italiani “votano” per le rinnovabili

ROMA (ITALPRESS) – Per l’80% degli italiani il futuro del BelPaese è rinnovabile. E’ quanto emerge dal 23° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy”, realizzato da Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, in partnership con Renexia e Almaviva, presentato a Roma nel corso dell’evento “Transizione energetica e innovazione tra opportunità e ostacoli”, con focus PNRR, Piano Transizione 5.0 e PNIEC 2030. L’eolico offshore, si evidenzia nel report, è una tecnologia positiva per il 92% del campione. Per il 69% è da incentivare, perché sicuro e compatibile con l’ambiente. Il convegno, aperto dal videomessaggio di saluto del ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, ha permesso anche di aprire una finestra di confronto tra Istituzioni, aziende e stakeholders sugli strumenti di pianificazione che favoriscono le transizioni energetica, ecologica e digitale ma anche sulle criticità da superare per favorire l’installazione di impianti rinnovabili, sostenibili e ben integrati con ambiente e paesaggio.