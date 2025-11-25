ROMA (ITALPRESS) – “Questa giornata conferma la forza delle università quando collaborano con istituzioni centrali come l’INPS. Offriamo agli studenti strumenti conoscitivi indispensabili per orientarsi con lucidità nel mondo del lavoro che li attende”. Lo ha detto il rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Nathan Levialdi Ghiron, a margine dell’apertura del ciclo di incontri per la nuova roadmap dell’Inps dedicata all’educazione previdenziale dei giovani nelle Università.
Breaking news
- Partenza record per Atp Finals 2026, venduti oltre 31.000 biglietti in 8 ore
- Tor Vergata, Levialdi Ghiron “Collaborazione con Inps conferma forza Università”
- Inps, Fava “La previdenza è il mattone dell’autonomia dei giovani”
- Violenza su donne, panchina rossa al rettorato università Vanvitelli
- Pareggio nelle elezioni politiche? Lo scenario possibile con il Rosatellum
- Prete (Unioncamere): “Driver fondamentale, muove società ed economia”
- Verso una strategia italiana per le scienze della vita, il contributo di Sanofi
- Creduta morta bussa dalla bara: stava per essere cremata