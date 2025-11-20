Tony Boy e Artie 5ive all’Opera Music Forum

Il 6 dicembre 2025 l’Opera Music Forum, all’interno della Fiera di Cagliari, diventa il punto di riferimento per la nuova generazione della musica urban italiana: sul palco del Seven Urban Summit arrivano Tony Boy e Artie 5ive, per una notte che unisce i grandi nomi nazionali e la scena sarda in un unico, grande summit dedicato al rap.

IL CONCEPT: UN SUMMIT URBAN NEL CUORE DI CAGLIARI

Seven Urban Summit è la rassegna che trasforma il mese di dicembre nel momento dell’anno in cui Cagliari si ritrova attorno alla musica urban. Il progetto vive nel cuore della città, alla Fiera di Cagliari: uno spazio indoor che, idealmente, resta rivolto verso il mare e ne richiama l’immaginario, l’energia e l’identità di “gente di mare” che caratterizza tutto il format.

L’Opera Music Forum è il quartier generale di questo mondo: una grande arena coperta dove, serata dopo serata, la scena urban nazionale incontra quella sarda, in un dialogo continuo tra palchi, showcase e dj set.

TONY BOY: UNA DELLE VOCI CHIAVE DELLA NUOVA SCENA

Tony Boy è oggi uno dei rapper più rappresentativi della nuova generazione italiana. Classe ’99, originario di Padova, si è fatto conoscere per una scrittura diretta e personale, capace di unire melodie immediate e rap di contenuto.

Con i suoi progetti discografici, che hanno conquistato classifiche e playlist, Tony Boy ha consolidato una fanbase trasversale e un ruolo centrale nel nuovo panorama urban, portando dal vivo show

intensi, partecipati e dal forte impatto emotivo.

ARTIE 5IVE: L’ONDA CALDA DEL RAP CONTEMPORANEO

Artie 5ive è uno dei nomi più caldi della scena rap italiana contemporanea. Nato e cresciuto a Milano, porta sul palco un immaginario urbano crudo e moderno, unito a sonorità influenzate dalle nuove correnti internazionali.

Il suo stile, diretto e pulsante, ha trovato terreno fertile sia nelle strade che sulle piattaforme digitali, trasformando diversi brani in vere e proprie hit generazionali. La sua presenza al Seven Urban Summit rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione urban cagliaritana.

LA SCENA SARDA IN PRIMA LINEA: DJ, COLLETTIVI E UN LIVE LOCAL

Fedele alla propria identità, Seven Urban Summit non è solo palco per i big nazionali, ma anche casa per la scena urban sarda.

La notte del 6 dicembre sarà costruita come un unico percorso: una selezione di DJ sardi legati al rap e all’urban, protagonisti dall’apertura fino alle ultime ore della notte; lo showcase di un artista local scelto tra i nomi più rappresentativi del territorio; un alternarsi di set, performance e momenti collettivi che trasformano la serata in una vera experience, più vicina a un summit culturale che a un semplice live.

L’obiettivo è valorizzare il legame tra Cagliari, i suoi artisti e le nuove onde della musica urban italiana, in un contesto strutturato e professionale come quello dell’Opera Music Forum.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

Data: sabato 6 dicembre 2025

Orario: dalle 22:00 alle 04:00

Luogo: Opera Music Forum – Fiera di Cagliari

Formato serata:

Showcase di Tony Boy

Showcase di Artie 5ive

DJ set con i principali DJ della scena urban sarda

Live act di un artista local

Aree bar e food, servizi dedicati e assetto completo da grande evento indoor

Biglietti e informazioni: tutte le informazioni aggiornate su operamusic.it e sui canali ufficiali del Seven Urban Summit.