    giovedì, 20 Novembre
    Musica

    Tony Boy e Artie 5ive all’Opera Music Forum

    Opera

    Il 6 dicembre 2025 l’Opera Music Forum, all’interno della Fiera di Cagliari, diventa il punto di riferimento per la nuova generazione della musica urban italiana: sul palco del Seven Urban Summit arrivano Tony Boy e Artie 5ive, per una notte che unisce i grandi nomi nazionali e la scena sarda in un unico, grande summit dedicato al rap.

     

    IL CONCEPT: UN SUMMIT URBAN NEL CUORE DI CAGLIARI

    Seven Urban Summit è la rassegna che trasforma il mese di dicembre nel momento dell’anno in cui Cagliari si ritrova attorno alla musica urban. Il progetto vive nel cuore della città, alla Fiera di Cagliari: uno spazio indoor che, idealmente, resta rivolto verso il mare e ne richiama l’immaginario, l’energia e l’identità di “gente di mare” che caratterizza tutto il format.

    L’Opera Music Forum è il quartier generale di questo mondo: una grande arena coperta dove, serata dopo serata, la scena urban nazionale incontra quella sarda, in un dialogo continuo tra palchi, showcase e dj set.

     

    TONY BOY: UNA DELLE VOCI CHIAVE DELLA NUOVA SCENA

    Tony Boy è oggi uno dei rapper più rappresentativi della nuova generazione italiana. Classe ’99, originario di Padova, si è fatto conoscere per una scrittura diretta e personale, capace di unire melodie immediate e rap di contenuto.

    Con i suoi progetti discografici, che hanno conquistato classifiche e playlist, Tony Boy ha consolidato una fanbase trasversale e un ruolo centrale nel nuovo panorama urban, portando dal vivo show

     

    intensi, partecipati e dal forte impatto emotivo.

     

    ARTIE 5IVE: L’ONDA CALDA DEL RAP CONTEMPORANEO

    Artie 5ive è uno dei nomi più caldi della scena rap italiana contemporanea. Nato e cresciuto a Milano, porta sul palco un immaginario urbano crudo e moderno, unito a sonorità influenzate dalle nuove correnti internazionali.

    Il suo stile, diretto e pulsante, ha trovato terreno fertile sia nelle strade che sulle piattaforme digitali, trasformando diversi brani in vere e proprie hit generazionali. La sua presenza al Seven Urban Summit rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione urban cagliaritana.

    LA SCENA SARDA IN PRIMA LINEA: DJ, COLLETTIVI E UN LIVE LOCAL

    Fedele alla propria identità, Seven Urban Summit non è solo palco per i big nazionali, ma anche casa per la scena urban sarda.

    La notte del 6 dicembre sarà costruita come un unico percorso: una selezione di DJ sardi legati al rap e all’urban, protagonisti dall’apertura fino alle ultime ore della notte; lo showcase di un artista local scelto tra i nomi più rappresentativi del territorio; un alternarsi di set, performance e momenti collettivi che trasformano la serata in una vera experience, più vicina a un summit culturale che a un semplice live.

    L’obiettivo è valorizzare il legame tra Cagliari, i suoi artisti e le nuove onde della musica urban italiana, in un contesto strutturato e professionale come quello dell’Opera Music Forum.

     

    INFORMAZIONI SULL’EVENTO

    Data: sabato 6 dicembre 2025

    Orario: dalle 22:00 alle 04:00

    Luogo: Opera Music Forum – Fiera di Cagliari

     

    Formato serata:

    • Showcase di Tony Boy
    • Showcase di Artie 5ive
    • DJ set con i principali DJ della scena urban sarda
    • Live act di un artista local
    • Aree bar e food, servizi dedicati e assetto completo da grande evento indoor

     

    Biglietti e informazioni: tutte le informazioni aggiornate su operamusic.it e sui canali ufficiali del Seven Urban Summit.

     

