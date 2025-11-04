THE FLOYD EXPERIENCE: Un omaggio ai Pink Floyd al Teatro Doglio di Cagliari il 15 dicembre

Lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21:00, il Teatro Doglio di Cagliari ospiterà un evento musicale imperdibile: The Floyd Experience, un concerto spettacolo dedicato ai leggendari Pink Floyd. Un’occasione unica per rivivere la magia di una delle band più influenti della storia del rock, attraverso una performance coinvolgente e visivamente straordinaria.

Nato nel 2016 dalla passione e dall’idea di Gianmarco Manis e Corrado Atzei, The Floyd Experience è un progetto che ha conquistato il cuore degli appassionati di musica di qualità. Composto da sei musicisti professionisti, originari della Sardegna, con esperienze diversificate – dalla musica classica al jazz, dal blues al pop e al rock – il gruppo ha come obiettivo quello di rendere omaggio ai Pink Floyd attraverso un’esperienza sonora e visiva che ripercorre i momenti più emblematici della carriera della band britannica.

Il concerto, della durata di circa due ore, propone i brani più iconici della discografia dei Pink Floyd, tra cui quelli tratti da The Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here, A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell. Una fusione perfetta di suoni, luci e immagini, ispirata alle più celebri tournée della band, come Pulse, Delicate Sound of Thunder e The Wall, che farà vivere al pubblico un’esperienza immersiva e indimenticabile.

Un elemento speciale di questa edizione del concerto sarà la collaborazione, iniziata nel 2021, con Stef Burns, chitarrista statunitense che dal 1995 fa parte della band di Vasco Rossi.

Stef Burns, che ha collaborato con icone del rock internazionale come Alice Cooper, Michael Bolton, Huey Lewis and the News, Stevie Wonder, James Taylor, Sheryl Crow, Nile Rodgers, e recentemente con Joe Satriani e Steve Vaie, arricchirà il live con il suo stile unico e la sua esperienza internazionale.

Un evento che saprà coinvolgere pubblico di ogni età, per una serata all’insegna della grande musica e della magia dei Pink Floyd.

Dettagli Evento:

Data: Lunedì 15 dicembre 2025

Orario: 21:00

Luogo: Teatro Doglio, Cagliari

Biglietti: Disponibili su Box Office Sardegna. Attualmente sono disponibili solo posti in galleria non numerata (settore BLU).

Informazioni:

Floyd Experience Facebook

Floyd Experienxe Instagram

Gianmarco Manis e Corrado Atzei consigliano di non perdere l’occasione di vivere un concerto straordinario, che porta in scena la magia dei Pink Floyd grazie alla straordinaria performance diThe Floyd Experience: un tributo da non dimenticare!

Michele Vacca

sardegnareporter