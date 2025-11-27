Breaking news
- Tg News – 27/11/2025
- De Riu “Diversificazione economica in Kazakistan opportunità per nostre imprese”
- Servizio militare in Italia, Crosetto: “La mia idea è portare ddl in Parlamento”
- Milano Cortina, Bozzetti (Ffm): “Test in Fiera sarà momento chiave, fieri del nostro contributo”
- Tg Sport – 27/11/2025
- Ucraina, Crosetto “Europa cerca di migliorare piano da discutere con la Russia”
- Lazio, Latrofa: “Con la regia della Regione si concretizzano linee sviluppo su mobilità e infrastrutture”
- La Ripartenza, innovazione territorio e nuove prospettive delle imprese, convention a Roma