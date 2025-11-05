Tg News – 5/11/2025

Articolo precedenteA settembre in lieve calo le vendite al dettaglio
Breaking news
- Al Museo Diocesano Arborense il Trio Friedrich per l’Ente Concerti “Alba Pani Passino”
- Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi, nasce il Blue Economy Monitor
- Zes Unica, Sbarra “Il merito esclusivo è della riforma del Governo Meloni”
- Ecomondo, Confagricoltura punta su agroalimentare sostenibile e competitivo
- Università, Roma Tor Vergata e Policlinico veterinario Geregorio VII per ospedale didattico
- Scuola, firmato rinnovo del contratto. Valditara: “Aumenti per docenti e Ata di 150 e 110 euro”
- Sostenibilità, biometano mette al centro della decarbonizzazione alleanza tra agricoltura e industria
- Cagliari torna capitale della vela giovanile