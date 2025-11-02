Teatro del Segno: prosegue (da DOMANI, lunedì 3 fino a mercoledì 5 novembre) al TsE di Cagliari il progetto “Gioco d’Azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – Is Mirrionis / Teatro Senza Quartiere 2025 –

Focus sulla dipendenza da gioco d’azzardo per “Gioco d’Azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – Is Mirrionis / Teatro Senza Quartiere 2025, il progetto promosso dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda nell’ambito del programma Sardegna | Rovinarsi è un Gioco 2025, con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio del Comune di Cagliarie con il contributo della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, il Comitato Casa del Quartiere Is Mirrionis e Kalaritana Media.

In scena lo spettacolo “GAP / Gioco d’Azzardo Patologico – rovinarsi è un gioco“, scritto, diretto e interpretato da Stefano Ledda, e ispirato a notizie di cronaca, testimonianze e interviste, che racconta la storia emblematica di un giocatore di videopoker, il quale scopre sulla sua pelle i rischi legati a un apparentemente “innocuo” passatempo: per Emanuele, giovane tipografo, stimato dal suo principale e felicemente fidanzato, una inattesa vincita si trasforma paradossalmente nell’elemento scatenante del dramma. “GAP” – in cartellone lunedì 3 novembre alle 11.30 e martedì 4 e mercoledì 5 novembre alle 9.30 e alle 11.30 al TsE di Is Mirrionis in via Quintino Sella a Cagliari (e altre matinées sono previste martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre alle 9.30 e alle 11.30 ) – mette in risalto la facilità in cui il brivido del rischio possa trasformarsi in dipendenza: il “gioco d’azzardo patologico” rientra tra i “disturbi del controllo degli impulsi”, riconosciuti dal “Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali” (o “DSM / Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”).

“GAP” narra la tragedia un giocatore, precipitato nella spirale della dipendenza, per cui la piacevole euforia suscitata dal “successo” ottenuto quasi per caso inserendo qualche moneta in una macchina da videopoker, per ingannare il tempo prima di un appuntamento, diventa una sorta di droga: Emanuele si lascia ammaliare dall’ebbrezza di una vincita e pur di continuare a sfidare la sorte, arriva al punto di indebitarsi, rifiutandosi, di fronte a se stesso prima ancora che davanti agli altri, di ammettere la verità. In forma di monologo, con lunghi flashback, il protagonista si mette a nudo, svelando la propria fragilità: nella pièce, pensata per illustrare oltre a una vicenda particolare, la diffusione di un fenomeno ormai diventato una vera e propria emergenza sociale, anche in Sardegna, vengono ricordati i numeri impressionanti legati al sistema del gioco d’azzardo, in Italia e in particolare nell’Isola.

“GAP / Gioco d’Azzardo Patologico – rovinarsi è un gioco” nasce come “semplice” spettacolo teatrale, intorno a una vicenda “inventata” sulla falsariga delle tante, troppe storie analoghe riportate nelle pagine della cronaca, per poi diventare il fulcro di un progetto di sensibilizzazione – di respiro regionale, con il titolo “Sardegna | Rovinarsi è un Gioco”, ma approdato oltremare – rivolto in particolare alle giovani generazioni ma esteso a tutte del fasce della popolazione. Un format che unisce la forza espressiva e comunicativa del teatro, che permette al pubblico di immedesimarsi nel dramma di un personaggio, condividendone gli stati d’anime, le inquietudini e i dilemmi, l’amarezza e la disperazione (così come i brevi istanti di felicità) al dialogo con psicologi e esperti dei SerD, per riuscire a comprendere e riconoscere i “sintomi” della dipendenza e evitare che la situazione precipiti.

“GAP” rimescola le carte, dimostrando che la dipendenza da gioco d’azzardo – come le varie ludopatie e altri disturbi ossessivo-compulsivi – non appartiene a una dimensione remota, ma fa parte del quotidiano, e insegna a guardare con altri occhi gli “invisibili” persi nella loro dipendenza, le decine o centinaia di persone che si incontrano nei bar o nelle tabaccherie, intente a tentare la sorte con schedine o Gratta e Vinci, sperperando stipendi e pensioni, attratte dal miraggio di una ricchezza a portata di mano. Il moltiplicarsi delle occasioni di gioco – anche online – non può che favorire il dilagare delle dipendenze, che colpiscono la “percentuale difettosa”, vale a dire coloro che inconsapevolmente sono maggiormente esposti al rischio di cedere alla tentazione pur consapevoli della gravità delle conseguenze – cui si aggiungono, in tempi di crisi economica e incertezza lavorativa, le schiere di quanti vedono nel gioco l’unica opportunità di cambiare la propria vita.

“GAP / Gioco d’Azzardo Patologico – rovinarsi è un gioco” narra una storia, rievocata in prima persona dal protagonista, un uomo che ha visto crollare i pilastri della propria esistenza, fino a smarrire la propria identità: per Emanuele il videopoker diventa un momento irrinunciabile, per cui arriva a mentire, ingannando amici e colleghi e trascurando gli affetti, e alzando sempre la posta nel tentativo di “rifarsi” finisce con il perdere tutto, fino a cadere nelle grinfie degli usurai. La sua vita serena e tranquilla si trasforma in un incubo, e da persona perbene, onesta e equilibrata, sempre dalla parte giusta della legge, si ritrova a frequentare ambienti ambigui e vicini alla criminalità, incapace di spezzare la spirale della dipendenza, e perfino di prendere seriamente coscienza del suo problema…

“GAP” rappresenta un viaggio nella mente di un giocatore, che sperimenta tutte le diverse fasi, dall’euforia iniziale, quasi un senso di onnipotenza, alla schiavitù, quando il protagonista trascorre le ore ipnotizzato davanti alla macchina da videopoker, dimentico di sé, dei suoi sogni, delle sue speranze e delle sue ambizioni… fino all’inevitabile “risveglio” quando tutto il suo mondo “esplode” e deve fare i conti con la realtà-

“Gioco d’Azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – Is Mirrionis / Teatro Senza Quartiere 2025è un progetto mirato – rivolto in particolare agli studenti della terza media e del primo triennio delle superiori (ma aperto agli studenti dei primi due anni delle medie e dell’ultimo biennio delle superiori) con l’obiettivo di informare e sensibilizzare le e gli adolescenti verso un fenomeno sempre più diffuso, e insidioso: è fin troppo naturale pensare che riguardi gli altri, che non toccherà mai a noi, così come non è facile individuare i segnali, i primi sintomi di una possibile dipendenza. La conoscenza è uno strumento importante per la prevenzione, e un elemento chiave del progetto è proprio la possibilità di raggiungere attraverso la comunicazione peer to peer il maggior numero di persone, affinché le ragazze e i ragazzi imparino a difendere se stessi, i loro amici e le loro famiglie dalle conseguenze del gioco d’azzardo patologico e delle ludopatie, insomma a distinguere tra la dimensione ludica, di puro divertimento e i rischi dell’azzardo.

IL PROGETTO

“Gioco d’Azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – Is Mirrionis / Teatro Senza Quartiere 2025punta a raggiungere fino a millecento spettatori nell’arco di tre mesi, attraverso il coinvolgimento degli Istituti Scolastici del capoluogo e dell’area metropolitana di Cagliari, con la collaborazione dei docenti e dei dirigenti, e affidandosi alla comunicazione peer to peer per diffondere il messaggio tra gli adolescenti: l’informazione e la sensibilizzazione verso un tema così dolorosamente attuale permetterebbe di fissare una sorta di “tagliafuoco generazionale”, risvegliando il senso critico delle ragazze e dei ragazzi e inducendoli a interessarsi con maggiore consapevolezza a un fenomeno che troppo spesso li riguarda da vicino, a cogliere i primi indizi e sintomi di un malessere.

Un progetto ambizioso ma necessario per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico – e delle altre ludopatie – attraverso la cultura e il linguaggio simbolico dell’arte: il teatro è uno strumento potente, capace di far emozionare e divertire, ma soprattutto di far riflettere e risvegliare le coscienze. Un rito laico che permette di confrontarsi con propri drammi e le proprie paure, di scardinare i pregiudizi e affrontare questioni delicate e complesse e che si trasforma in esperienza condivisa, spunto per analisi e discussioni nei diversi contesti pubblici e e privati, scolastici ma anche familiari e amicali. La diffusione delle nuove tecnologie favorisce, paradossalmente ma non troppo, l’isolamento e la tendenza a rinchiudersi in una realtà “virtuale”, sfuggendo al contatto diretto e personale per “nascondersi” dietro uno schermo: si è sempre e perennemente “connessi” con il mondo, sommersi da un costante flusso di informazioni, anche inutili o fuorvianti, attraverso cui è difficile formarsi un’opinione personale, ma di fatto si sperimenta spesso la più profonda solitudine. E purtroppo fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, il body shaming e gli attacchi degli haters dimostrano che è fin troppo facile, attraverso la rete, colpire e ferire specialmente le persone più fragili, con esiti traumatici quando non irreparabili.

Se la scuola è palestra di vita – uno dei pochi spazi rimasti per il dialogo e la riflessione – è evidente il suo ruolo strategico nella formazione dei cittadini di domani e la sinergia con il teatro, luogo dell’hic et nunc, dove tutto accade qui e ora e lo spettacolo è il frutto dell’interazione tra artista e pubblico, permette di innescare un circuito virtuoso, per fare delle aule e della platea le moderne agorà, dove si realizza il confronto e si sperimentano i principi della democrazia.

“Gioco d’Azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – Is Mirrionis / Teatro Senza Quartiere 2025rappresenta una sfida, o meglio un punto di partenza nella lotta contro il gioco d’azzardo patologico e le altre ludopatie, ovvero le dipendenze non da sostanze: la chiave di volta è la conoscenza del fenomeno, e quindi la possibilità di difendersi e prevenirne la diffusione, identificando correttamente i segnali (tra cui una certa irrequietezza e irritabilità, per esempio, ma anche l’imbarazzo nell’affrontare il tema, la tendenza a richiudersi in se stessi e ridurre i contatti, l’incapacità di rinunciare anzi la tendenza a incrementare la frequenza e durata delle sessioni e alzare la posta, oltre a eventuali difficoltà nella gestione del denaro). Il progetto scaturisce dalla fiducia nell’intelligenza e nella sensibilità dei giovani, nella convinzione che la comprensione di un meccanismo renda più agevole sfuggirne, e che l’empatia e l’amicizia siano “armi” potentissime per rompere il muro della solitudine, della paura e del silenzio.

Il progetto “Gioco d’Azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – IS MIRRIONIS / TEATRO SENZA QUARTIERE 2025, si inserisce nel progetto pluriennale “Teatro Senza Quartiere/ per un quartiere senza teatro” 2017-2026 a cura del Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda – in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Eusebio, con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e con il contributo della Fondazione di Sardegna. con il patrocinio del Comune di Cagliari.

Il progetto “Gioco d’Azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – IS MIRRIONIS / TEATRO SENZA QUARTIERE 2025 vede in prima fila, accanto al Teatro del Segno, la Casa del Quartiere–Is Mirrionis, La Parrocchia di Sant’Eusebio, il Teatro Tages, l’Accademia Internazionale della Luce, l’Associazione, Cittadinanzattiva Sardegna ODV ETS, l’Associazione Culturale Musicale Orchestra da Camera “Johann Nepomuk Wendt”, la Compagnia dei Ragazzini di Cagliari diretta da Monica Zuncheddu, e il CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna e come media partner Kalaritana Media.



