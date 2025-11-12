Sudan, Tajani “Dall’Italia impegno per gli aiuti umanitari”

NIAGARA-ON-THE-LAKE (CANADA) (ITALPRESS) – La situazione in Sudan “sarà uno dei punti al centro della discussione di questa riunione del G7 qui in Canada. Noi ci auguriamo che si possa arrivare a un cessate il fuoco tra le due parti. Dovremo parlare anche con interlocutori che non sono qui presenti, penso ai paesi del Golfo. Intanto stiamo già organizzando aiuti consistenti che arriveranno a Port Sudan”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Canada.
Breaking news
- A2a, nei 9 mesi ricavi a 10.170 milioni (+12%), utile netto di 581 milioni
- A2a, aggiornamento piano strategico al 2035, gruppo punta a espansione in nuovi Paesi
- A2a, i target economico-finanziari del piano al 2035
- Ascolti tv, ‘La Notte nel cuore’ vince la prima serata e ‘Sanremo Giovani’ debutta con il 6%
- Scintille alla Camera sull’educazione sessuale, Valditara all’opposizione: “Avete preso in giro gli italiani”
- Russi in moto tra la nebbia: in un video virale l’assalto a Pokrovsk mentre la città resiste
- Rifiuti, Btt Italia: “Dal ciclo del rame si può ricavare 1 tonnellata di oro all’anno”
- Programmazione Cinema Alkestis – dal 13 al 19 novembre