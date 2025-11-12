Sport e Salute, Mezzaroma “Modello Caivano tra le cose più emozionanti”

ROMA (ITALPRESS) – “Al di là della retorica, Caivano è stata una delle cose più emozionanti che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo”. Dopo il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, nella quarta puntata di ASI Play, la nuova piattaforma multimediale di ASI, l’ex direttore di Raisport Jacopo Volpi ha intervistato in esclusiva Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute. Mezzaroma ha parlato del “modello Caivano”:”Vedere quel luogo abbandonato e degradato tornare a vivere ha dato il senso della nostra attività”. Infine, si è soffermato sul ruolo meritorio degli Enti di promozione sportiva: “Gli Enti di promozione sportiva sono il primo approccio che i cittadini hanno alla pratica sportiva e hanno questa doppia anima: quella della promozione sportiva quella dell’attenzione al sociale, dunque sono un modello unico perché fanno un lavoro davvero meritorio”.
