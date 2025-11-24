Spettacolo Un amore di suora di GenerAzioni

Si conclude la seconda parte di GenerAzioni con lo spettacolo Un amore di suora.

Il sesto appuntamento per la seconda parte della rassegna di arti sceniche GenerAzioni è per venerdì 28 novembre alle ore 20:30 allo Spazio Bunker, Sassari.

Un amore di suora è uno spettacolo che racconta la storia di Rebecca, una suora di clausura in viaggio verso la libertà interiore dopo l’isolamento.

Per 23 anni è rimasta dentro le mura di una cella. Ora Rebecca racconta la sua storia: un percorso che dal buio della coscienza la conduce alla luce della consapevolezza.

La paura come compagna, il dubbio come punto di svolta. Poi la rivelazione: sarà un passato segnato dall’abbandono a determinare la scelta di affidarsi all’unica entità maschile incapace di abbandonare.

Il suo racconto è un itinerario interiore fatto di epifanie. Un viaggio coraggioso che trasforma ombra e dolore in possibilità di rinascita.

Un amore di suora è uno spettacolo prodotto da Compagnia Teatro d’inverno.

Di e con Elisabetta Dettori; testo di Massimiliano Fois; musiche di Quirico Solinas.

GenerAzioni è una rassegna organizzata da Meridiano Zero con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari . La rassegna nasce con l’obiettivo di portare in città nuove esperienze performative, creando un ponte tra artisti e pubblico.

Per le prenotazioni mandare una mail a spaziobunker@gmail.com.

Per il programma completo: pagine social di Compagnia Meridiano Zero e Spazio Bunker.

