Spettacolo “Alla deriva” a Teatro S’Arza

Lo spettacolo “Alla deriva” rilegge il racconto del diluvio universale in chiave contemporanea.

L’attualità di questo racconto risiede nella possibilità acquisita dall’uomo, impensabile nei secoli in cui venne scritto, di poter distruggere con le proprie mani il pianeta in cui vive.

La violenza che l’uomo esercita sulla natura a puro scopo di profitto, sta provocando un ecocidio che condurrà ineluttabilmente alla distruzione dell’uomo e del pianeta che lo ospita. Per questo motivo l’avventura di Noè e del resto di umanità che viene salvata esce prepotentemente per la prima volta dopo millenni dalla mitologia per affermarsi come un racconto drammaticamente reale.