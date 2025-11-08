Il cine teatro centrale di Carbonia ospita le produzioni dell’isola di tre interessanti e giovani registi locali.

“Oplà” di Giulia Camba, “Vida e morti di unu Maragotti” di Stefano Cau e in anteprima il teaser del film “Erika” di Letizia Dessì.

Spazio Sardegna: le produzioni dell’isola al Carbonia Film Festival

Storie di credenze popolari e ricerca dell’identità offrono uno sguardo sul mondo circostante e sul territorio.

In “Oplà” Nina scopre le proprie paure tra le dune della spiaggia, confrontandosi con l’inquietudine e la superstizione dell’infanzia:

“La storia è nata sicuramente da una parte della mia storia personale ma si ispira non solo alla mia storia ma anche a quella di altri bambini che ho incontrato facendo corsi di formazione. Secondo me è un periodo in cui si deve riconquistare la fruizione del film, un po’ come si fa con la musica, quindi non necessariamente qualcosa di dicibile ma trasmettere delle sensazioni che a parole non possono essere espresse. Non solo sensazioni ed emozioni in realtà, ma una coscienza profonda che l’arte, in varie forme, può trasmettere.

Quando si fa un film si provano tantissime emozioni, in fase di sviluppo, di scrittura, di riprese e montaggio. Fare cinema serve a ritradurre e dare nuova forma alle cose, far nascere una nuova vita da quello che hai già vissuto” dichiara Giulia Camba.

In “Vida e morti di unu Maragotti” di Stefano Cau il fantasma, sospeso tra passato e presente nelle colline della Marmilla, osserva generazioni di vivi e riflette sul confine sottile tra realtà e immaginazione:

“E’ il terzo piccolo film che porto al Festival, un piccolo esperimento nell’horror, una biografia di un piccolo fantasma che vive a Villanovaforru. Il film nasce da un laboratorio fatto con i giovani di Villanovaforru prodotto da Mommotty srl e Urgente Film. È l’inizio di una ricerca nel cinema horror e vediamo dove andrà”.

In “Erika” di Letizia Dessì la protagonista, quasi diciottenne a Carbonia, lotta per definire sé stessa tra impegno politico, passione per la cultura e desiderio di autonomia:

“L’idea per il film è nata da uno spunto di Daniele Gaglianone: secondo lui dovevo assolutamente fare un film su Erika e sul suo anno di maturità. Erika ha un’energia così forte che ti trascina nel suo mondo interiore e politico per cui io ho cercato di fare un vero e proprio ritratto di un’adolescente atipica e molto speciale nella mia vita”.

Elena Elisa Campanella