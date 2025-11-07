Sinner, Kafelnikov sulla vita privata: “Spero che ragazze non siano trovata pubblicitaria”

(Adnkronos) –Yevgeny Kafelnikov torna a parlare di Jannik Sinner. L'ex tennista russo, ex numero uno del mondo e vincitore di due titoli Slam, in passato aveva già mostrato di non avere simpatia per l'azzurro, commentando con toni molto duri il caso Clostebol che lo aveva riguardato. E questa volta ha attaccato Sinner, a Torino per preparare le Atp Finals, non per ciò che riguarda il campo ma per la sua vita privata, tornata alla ribalta dopo che è stata 'ufficializzata', seppur non direttamente, la relazione tra Jannik e Laila Hasanovic. Ospite di un programma sulla tv russa insieme a Svetlana Kuznetsova, ex tennista anche lei vincitrice di due tornei del Grande Slam, Kafelnikov ha infatti insinuato che le relazioni di Sinner possano essere più una "trovata pubblicitaria" che il frutto di un sentimento genuino. Il dibattito è iniziato analizzando le differenze con Carlos Alcaraz, sorpassato al vertice del ranking Atp proprio da Sinner dopo il trionfo dell'azzurro a Parigi: "Loro hanno due personalità diverse", ha detto Kuznetsova, "Sinner è calmo e armonioso e questo lo aiuta nella sua carriera, mentre Alcaraz è più incostante". A questo punto interviene Kafelnikov: "Come fai a dire che è tranquillo e armonioso se cambia ragazze come i guanti?", ha chiesto retoricamente. Pronta la risposta dell'ex 'collega': "Lui cambia, ma silenziosamente. Sono i media che amplificano il tutto". "Io spero davvero che abbia un interesse per le ragazze e non sia soltanto una trovata pubblicitaria", ha concluso Kafelnikov.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)