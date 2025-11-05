Silvio Lai (PD): Solidarietà alla Presidente Alessandra Todde

Gli insulti e le parole di odio rivolti alla Presidente della Regione Alessandra Todde sono qualcosa di inaccettabile, che va ben oltre il confronto politico.

Sono frasi violente, sessiste, degradanti, che offendono non solo una donna ma la dignità delle istituzioni e di tutta la nostra comunità democratica.

Chi pensa di poter ridurre una donna al bersaglio dell’odio e del disprezzo, solo perché ricopre un ruolo pubblico, mostra quanto ancora sia lunga la strada verso una vera parità e un vero rispetto reciproco.

La politica deve essere confronto, passione, idee, anche durezza nei toni se serve, ma mai violenza, mai insulto.

Chi usa il linguaggio dell’odio non fa male solo a chi colpisce: ferisce la credibilità della politica e la qualità della nostra democrazia.

Alla Presidente Todde va la mia piena solidarietà personale e quella del Partito Democratico.

Siamo al suo fianco, contro ogni forma di violenza e contro chi pensa che l’offesa e la misoginia possano far parte del dibattito pubblico.

Difendere il rispetto non è una questione di parte: è una questione di civiltà.

Lo dichiara l’on.Silvio Lai, segretario regionale PD della Sardegna