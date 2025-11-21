Senegal in Festa allo Spazio Tev a Sassari

SASSARI – Ritmi, profumi, sapori, colori e moda del Senegal. Questi gli ingredienti della giornata di domenica 23 Novembre dedicata alla tradizione senegalese che si svolgerà allo Spazio Tev a partire dalle ore 10.30 fino al tardo pomeriggio.

In via Giuseppe De Martini 15 (ingresso a offerta libera), una giornata intera di festa e allegria, un grande evento organizzato in sinergia tra le Associazioni Yaakar, Dolmen, Batti Cinque, Girovagando e la compagnia teatrale Theatre en Vol, con il supporto del Comune di Sassari e della Regione Autonoma della Sardegna.

Ad aprire la giornata sarà l’inaugurazione della personale “Strane Creature” dell’artista figurativa Salymatà Diarra, per poi proseguire con un workshop di danza a cura del ballerino Lamine Mbaye (gratuito – max 15 iscritti – doppio turno nel pomeriggio). Durante la mattina si ammirerà l’eleganza dei vestiti senegalesi in un happening curato dalla modella Ngone Diaye e, a seguire, adulti e bambini assisteranno a “Mamadou Mbengue racconta l’Africa”: il racconto di un Ulisse dei nostri giorni, partito dalla sua Africa e approdato alla sua Sardegna.

Sempre durante la mattinata il musicista Mor Sow terrà un seminario di percussioni africane (max 10 iscritti), mentre durante il pomeriggio il cantante internazionale Koury Ndiaye accompagnato dai musicisti Simone Sassu, Lorenzo Sabattini, Stefano Romano e Giovanni Sanna, ci coinvolgerà in un concerto di afro world music.

Lamine Mbaye, Boy Sow, Baye Tama Ndiaye, Assane Thiongane e Mor Sow chiuderanno la grande festa con il Taneber Sabar, la festa di danza e musica tradizionale che utilizza i diversi ritmi per esprimere concetti e sensazioni. Il termine Sabar si riferisce a una famiglia di tamburi che produce una musica percussiva inconfondibile e appunto la danza che ne deriva. “È uno strumento centrale nella cultura wolof” – dice Giuseppe Bazzoni dell’Associazione Dolmen – “la cui musica accompagna le celebrazioni e i rituali di vita. Un linguaggio che permette di esprimersi e comunicare, un potente strumento culturale che permette di connettersi non solo con gli altri ma anche con sé stessi, rivelando le proprie capacità, le difficoltà e le esperienze vissute.”

“L’evento si prefigge l’obiettivo di far entrare in relazione diverse culture, per agevolarne la commistione e fungere da volano per eventuali ispirazioni e collaborazioni.” – dice Michèle Kramers, presidente dell’Associazione Girovagando –“Questo sarà il primo evento di collaborazione interculturale ospitato nella nostra nuova sede, lo Spazio Tev, e speriamo possa essere il primo di una lunga serie.”

Per info Giuseppe Bazzoni 366 37 85 721. Lo Spazio TEV offre un ampio parcheggio gratuito, e può essere raggiunto con la linea MA del servizio pubblico. Posti Limitati – L’evento si terrà anche in caso di maltempo (spazi al coperto).

