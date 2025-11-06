SABORIS ANTIGUS ARRIVA A SERRI: IL 9 NOVEMBRE IL BORGO SI RACCONTA TRA ARTE, ARCHEOLOGIA E SAPORI ANTICHI

Prosegue il viaggio di Saboris Antigus. Dopo il successo delle tappe di Gergei e Selegas, il percorso farà tappa domenica 9 novembre a Serri, con una giornata interamente dedicata alla scoperta del paese e delle sue eccellenze tra arte, archeologia, gastronomia e antichi mestieri.

Dalle 9:30 del mattino, il centro storico si trasformerà in un museo a cielo aperto con l’apertura de is domus e de is pratzas, dove i visitatori potranno degustare prodotti tipici, assistere a dimostrazioni artigianali e visitare mostre di strumenti della tradizione agro-pastorale. In programma anche il tour dei murales, l’apertura dell’itinerario religioso con le chiese di San Basilio Magno, Sant’Antonio Abate e la cappella Ancelle Sacra Famiglia, e numerosi laboratori per grandi e piccoli.

Alle 10:00, spazio alla storia con l’apertura della mostra archeologica “Santa Vittoria di Serri – un secolo di ricerche archeologiche” nell’ex monte granatico, e alle attività manuali con i corsi dedicati alla lavorazione artigianale de sa fregula e dei is pitzottis serresus, alla realizzazione de su coccoi pintau e alla produzione di caramelle al miele e balsamo labbra al miele. Non mancheranno i laboratori artistici e creativi, tra cui quello di pittura estemporanea curato da Lorenzo Muntoni e la realizzazione di segnalibri ispirati al costume tradizionale serrese con Tatiana Pillittu.

Dalle 10:30, musica itinerante del Duo Atzeni–Podda, laboratorio di realizzazione de is gueffus, degustazioni gratuite di dolci di mandorle al museo etnografico La Loggia e, alle 11:00, la Santa Messa nella chiesa parrocchiale.

Il pomeriggio proseguirà con una ricca serie di eventi dedicati ai sapori e alla tradizione: alle 12:00, corso di autoproduzione di sapone naturale, seguito dal pranzo diffuso nelle vie del centro storico con piatti tipici e prodotti locali.

Dalle 14:30, esibizione itinerante del gruppo folk San Basilio Magno di Villanova Strisaili con l’organettista Federico Perino, seguita alle 15:00 dall’accensione de is foghidoneddus, dal corso dedicato alle candele in cera d’api e agli oleoiti, e dai balli sardi in piazza Eroi con il gruppo Fantasias De Ballos. Gran finale alle 16:30 con il concerto di Maria Luisa Congiu in piazza Chiesa.

Una domenica di festa e partecipazione, in cui Serri si racconterà attraverso la sua storia, i saperi, i sapori e l’accoglienza della sua comunità. Un nuovo capitolo nel viaggio di Saboris Antigus 2025, dove ogni tappa diventa un’esperienza autentica tra cultura, tradizione e convivialità.