    venerdì, 28 Novembre
    Breaking news
    Presentazioni ed Eventi

    Saboris Antigus 2025 fa tappa a Suelli domenica 30 novembre

    2 Minuti di lettura
    Saboris

    Saboris Antigus 2025 fa tappa a Suelli domenica 30 novembre

    Prosegue con successo il viaggio di Saboris Antigus 2025. Dopo le precedenti partecipatissime tappe, domenica 30 novembre sarà Suelli ad accogliere la manifestazione con un programma ricco di appuntamenti tra cultura, artigianato, musica e gastronomia.

    La giornata si aprirà alle 8.00 con la Santa Messa nella Cattedrale di San Pietro e proseguirà dalle 9.30 con l’apertura di mostre, laboratori, locande e punti vendita dei prodotti locali. Dalle 9.00 alle 16.00 i visitatori potranno partecipare alle visite guidate “Viaggio nel tempo: da San Giorgio di Suelli al nuraghe Piscu“, con itinerari al Museo Archeologico e nei principali siti del territorio.

    Non mancheranno i momenti di degustazione, con aperitivi e assaggi nei punti “Saboris de Sueddi”, e un ricco programma di intrattenimenti musicali e culturali tra le vie del centro storico fino al tardo pomeriggio. Tra gli ospiti, Nicola AgusDionigi Bitti e Bruno AgusLord JGianluca Medas, oltre ai gruppi di ballo sardoarcieri medievali, e numerose attività per famiglie, bambini e ragazzi.

    Il centro storico di Suelli ospiterà inoltre laboratori del gustomostre di artigianato e arte sacramercatini delle eccellenze agroalimentari e spazi dedicati alla creatività e al gioco tradizionale.

    La giornata si concluderà alle 20.00 con l’evento “Itinerando in Arte… in is bias de Sueddi“, che unirà arte, convivialità e sapori con la degustazione di vini novelli e zuppe di legumi locali.

    Con l’appuntamento di Suelli, Saboris Antigus 2025 conferma il suo ruolo di progetto culturale diffuso che mette in rete i paesi della Sardegna, raccontando – attraverso persone, saperi e produzioni – la vitalità, la qualità e l’accoglienza delle comunità locali.

    Condividi

    Articoli Correlati