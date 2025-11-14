Roma, 27enne precipitato da b&b: musica e viaggi le passioni di Leonardo Fiorini

(Adnkronos) –La musica come punto di riferimento, i video autoprodotti con gli amici e i viaggi raccontati sui social: erano le passioni di Leonardo Fiorini, di Isola del Liri, in provincia di Frosinone, il 27enne morto dopo essere precipitato dal balcone di un b&b in via San Calepodio, a Monteverde. Fiorini aveva frequentato il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora, insieme a David Stojanovic, l’amico che era con lui nell’appartamento ieri sera. Un rapporto che il 27enne aveva descritto sui social in modo diretto: per lui, Stojanovic era un “fratello”. I due avevano prenotato la stanza del b&b per un soggiorno di tre giorni. Sui suoi profili social, Fiorini si presentava con una frase che riassumeva una passione radicata: "Dio benedica la musica". Con alcuni amici aveva realizzato anche due videoclip autoprodotti, “Ametista” e “Sanguina”, progetti amatoriali che riflettevano l’interesse per il pop, il rap e girati proprio nella provincia ciociara in cui è cresciuto. Accanto alla musica, dai social emergevano i suoi viaggi più recenti: foto dalla Svezia e da Ponza, e un album di stories dedicato alla natura, con immagini di montagne, mare e giornate all’aperto.Sulla vicenda sta indagando la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio e sta cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto ieri sera. Fiorini è precipitato dal balcone dell’appartamento al terzo piano. Stojanovic, che ora si trova ai domiciliari, ha riferito agli inquirenti di aver tentato di impedirgli di lanciarsi ma le testimonianze dei vicini, raccolte dagli investigatori, raccontano di una presunta lite avvenuta poco prima della caduta. Nell’appartamento è stato trovato anche dell'hashish e per questo la procura ha disposto esami tossicologici.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)