Robbie Williams annuncio choc: “Sto perdendo la vista a causa di una cura dimagrante”, quale ha fatto

(Adnkronos) – "La mia vista è offuscata, sta peggiorando". A confessarlo è Robbie Williams al 'The Sun', ammettendo di avere "difficoltà a vedere i fan durante i concerti". Si è accorto del problema guardando una partita di football: "Non riuscivo a distinguere i giocatori, erano solo delle macchie su un campo verde davanti a me", racconta l'ex Take That. "Pensavo fosse un normale calo di vista dovuto all'avanzamento dell'età". E così si è rivolto a un ottico, che gli ha consigliato di cambiare occhiali. Ma la situazione non migliorava. "A questo punto ho capito che non si trattava dell’età, ma delle iniezioni per dimagrire", racconta la pop star britannica, che ha deciso di parlare della sua esperienza per "avvertire le persone sui potenziali rischi e assicurarsi che facciano delle ricerche prima di iniziare qualsiasi cura dimagrante del genere". Nonostante il problema alla vista, Williams dichiara: "Sono così malato che probabilmente continuerei a prenderlo finché non mi sarà completamente scomparsa la vista da un occhio". Il cantante di 'She's the One' aggiunge di essere oggi "una di quelle persone a cui piace allenarsi". Ogni giorno, conclude, "mi alzo e faccio esercizi".—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)