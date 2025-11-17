Riparte il Caffè Pedagogico di Panta Rei Sardegna: uno spazio di dialogo, ascolto e comunità per genitori e famiglie

L’idea è semplice ma potente: creare un luogo di dialogo reale, in cui i genitori possano confrontarsi sulle sfide quotidiane del rapporto con i propri figli e figlie, ascoltarsi reciprocamente e riscoprire la forza della comunità, con l’aiuto di due professionisti di area psicologica e pedagogica che hanno la funzione di “facilitatori” del gruppo.

E’ il Caffè Pedagogico, un progetto ideato e promosso dalla Cooperativa Sociale Panta Rei Sardegna, che dal 2022 accoglie periodicamente genitori e famiglie al Centro di quartiere Mu.Be di Mulinu Becciu, a Cagliari, due volte al mese. In uno spazio caldo e informale si condividono riflessioni, esperienze e strumenti per affrontare la quotidianità educativa.

La prossima ripartenza è prevista per mercoledì 19 novembre, la partecipazione è libera e gratuita e ci si può iscrivere mandando una mail a: broz.comuniteen@gmail.com

Il Caffè è animato da due professionisti che guidano la conversazione e favoriscono la partecipazione attiva di tutti. Ma. L’approccio infatti non è quello di un rapporto fra un esperto e tutti gli altri, ma piuttosto un confronto autentico, un cammino che si costruisce insieme e che favorisce il senso del “darsi una mano” fra persone che condividono le stesse difficoltà e opportunità.

Il cuore del progetto è proprio l’approccio del gruppo partecipato di comunità, che riconosce ogni voce come risorsa. La co-costruzione è la cifra distintiva del Caffè Pedagogico: genitori, professionisti e partecipanti diventano protagonisti attivi del percorso, contribuendo insieme a delineare contenuti, modalità e temi di lavoro.

È un modello di educazione condivisa, fondato sull’ascolto reciproco, la collaborazione e la valorizzazione delle differenze.

Dal 2024, all’interno del Progetto “Broz”, una linea di intervento per il Comune di Cagliari, il Caffè Pedagogico ha scelto di focalizzarsi in modo particolare sul periodo adolescenziale, con le sue risorse, le sue fragilità e le sfide educative che comporta.

Un’età di transizione che richiede nuovi linguaggi, nuove attenzioni e una rete di adulti consapevoli: proprio per questo, gli incontri si sono arricchiti di spunti e strumenti pratici per sostenere il dialogo tra genitori e figli adolescenti.

Negli anni, una delle richieste più significative del gruppo è stata infatti quella di lavorare su “situazioni tipo” portate direttamente dai genitori: esempi concreti di vita quotidiana, da cui nascevano riflessioni condivise su come affrontare certe dinamiche o gestire determinati comportamenti.

Nell’edizione di quest’anno, la Coop Panta Rei Sardegna intende valorizzare i temi emersi dalla voce diretta dei genitori, proponendo oltre alla normale programmazione anche incontri periodici con esperti del settore, a partire dai primi mesi del 2026.

L’obiettivo è ampliare l’esperienza del Caffè Pedagogico, aprendola alla comunità più estesa, per stimolare nuove conoscenze, legami e reti relazionali che possano continuare a nutrire la crescita collettiva.