Ricerca Artisti Sardi per l’edizione 2025 di Pythika

Roma, 16 settembre 2025 – Da un’idea de, con ile il sostegno di importanti realtà del mondo culturale e imprenditoriale, nasce, la prima competizione artistica inclusiva a livello internazionale.

Il progetto, ideato da Daniela Alleruzzo, Claudia Barcellona e Susi Zanon, prende ispirazione dall’antica tradizione dei Giochi Pitici greci, reinterpretandola in chiave contemporanea e tecnologica. Protagonisti saranno artisti con disabilità che si cimenteranno nella recitazione, nella danza e nel canto con l’obiettivo di valorizzare il talento autentico e favorire l’inserimento lavorativo nel mondo dello spettacolo, oltre ogni etichetta o retorica.

“Ringrazio l’Arte nel cuore Onlus, il suo presidente Daniela Alleruzzo e tutti coloro che stanno lavorando e credendo in questo bellissimo progetto – dichiara il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. – Il teatro, il canto, la danza consentono di esplorare nuove forme di espressione e sono fondamentali per favorire quel nuovo approccio che stiamo promuovendo, e che ci chiede di iniziare a vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti. La sfida grande che abbiamo davanti a noi è esattamente questa: dobbiamo offrire occasioni, creare opportunità e investire sui talenti e le competenze di ciascuno, perché ogni persona ha il suo valore che può mettere a disposizione delle nostre comunità”.

“Pythika rappresenta il coronamento delle attività che L’arte nel Cuore svolge da più di 20 anni – spiega Daniela Alleruzzo, presidente de L’Arte nel Cuore Onlus. – Con questo progetto vogliamo dare la possibilità ai ragazzi con disabilità di tutta Italia di esprimere il proprio talento facendolo conoscere agli addetti ai lavori del settore. L’obiettivo principale che perseguiamo è culturale: abbattere gli stereotipi sulla disabilità, cambiando la mentalità delle persone. Tutti devono potersi esprimere e avere le stesse possibilità di arrivare al grande pubblico. Pythika mira a diventare il punto di riferimento per l’inclusione nel mondo dello spettacolo, così come avviene ormai da anni in ambito sportivo. Contiamo sul sostegno degli artisti e ringraziamo i sostenitori che sin da questa prima edizione ci hanno dato fiducia“.

La manifestazione parte ufficialmente il 16 settembre 2025 con la conferenza stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi, alla presenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, di Daniela Alleruzzo, Presidente L’Arte nel Cuore Onlus, di Claudia Barcellona, Avvocato dello spettacolo e per la tutela della parità di genere e delle fragilità, di Susi Zanon, Responsabile Relazioni Esterne L’Arte nel Cuore Onlus, di Giampaolo Letta, Amministratore Delegato Medusa Film, di Maurizio Longhi, Presidente della BCC Roma, degli attori Neri Marcorè, Giorgio Marchesi, Samuele Carrino, Ambasciatore Pythika per i giovani, del compositore Maurizio Fabrizio, del direttore d’orchestra Enzo Campagnoli e dell’artista Katia Astarita, insieme agli sponsor, ai sostenitori e ai partner tra cui BCC Roma Gruppo Iccrea, Bardi Edizioni, Cooperativa Esibirsi, Joseba Label s.r.l., Alex Pacifico Management, RDS e Mei_Meeting delle Etichette Indipendenti.

“Per la BCC di Roma l’attenzione al territorio non si declina solo con l’attività bancaria, ma anche attraverso il sostegno a realtà e iniziative che consideriamo meritevoli. Ogni anno, su tutti i territori dove opera, BCC di Roma sostiene più di 2.000 iniziative come quella promossa oggi da L’Arte nel Cuore, che rappresenta un modello virtuoso in cui associazioni, istituzioni e privati collaborano insieme per il bene comune”, ha detto il Presidente della BCC di Roma, Maurizio Longhi.

Proprio a partire dal 16 settembre 2025 sarà possibile iscriversi gratuitamente in tutta Italia, accedendo al sito www.pythika.it. La competizione sarà aperta ad artisti con e senza disabilità dai 15 anni in su di ogni nazionalità, che potranno partecipare singolarmente o in squadre, eventualmente composte al massimo da un quarto dei componenti senza disabilità, in piena coerenza con la filosofia di integrazione sostanziale perseguita da L’Arte nel Cuore Onlus.

In fase di iscrizione ogni candidato, oltre alla documentazione necessaria, dovrà presentare un provino audio o video e una lettera motivazionale entro il 10 dicembre 2025. Il percorso si articolerà in una prima fase di selezioni regionali online nei mesi di gennaio e febbraio 2026, per culminare nella semifinale che si terrà il 10 aprile e nella finale dell’11 aprile 2026 a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone alla presenza di autorità e istituzioni.

Le performance dei candidati saranno valutate da giurie qualificate composte da esperti di settore di fama nazionale, critici, giornalisti e professionisti dello spettacolo, assicurando così una selezione basata esclusivamente sul valore artistico. È previsto nelle fasi online anche il voto del pubblico e per la finale di una Giuria Giovani, composta dagli studenti delle scuole medie e superiori del Lazio, i cui membri sono denominati Ambasciatori per l’uguaglianza con il compito di restituire questa esperienza nel proprio ambiente scolastico attraverso azioni di prevenzione e contrasto al bullismo.

“Pythika”, alla sua prima edizione, intende affermarsi come evento annuale, con edizioni speciali ogni 4 anni e una vocazione di espansione europea e internazionale. La manifestazione sarà arricchita da eventi collaterali, tra cui Special Pythika: esibizioni non competitive di artisti con disabilità in un clima di scambio e condivisione, durante la giornata dell’11 aprile 2026.

Il progetto si pone l’ambizioso obiettivo di ribaltare la narrazione dominante: non suscitare facile commozione, ma riconoscere la disabilità come una condizione valorizzabile, capace di generare autonomia, lavoro, dignità e contribuzione attiva alla società. I vincitori, infatti, usufruiranno di borse di studio e avranno accesso a molte opportunità professionali, come la possibilità per uno degli artisti in gara di partecipare al MEI 2026.

