Rassegna WONG KAR-WAI al Cinema Alkestis

Un viaggio tra tempo, desiderio e memoria nel cuore pulsante del cinema asiatico



RESTAURI IN 4K

Hong Kong Express (1994) Giovedì 13 novembre: 21:00

Domenica 16 novembre: 17:30

As Tears Go By (1988)

Giovedì 20 novembre: 21:00

Domenica 23 novembre: 17:30

Angeli Perduti (1995)

Giovedì 27 novembre: 21:00

Domenica 30 novembre: 17:30

Days of Being Wild (1990)

Giovedì 4 dicembre: 21:00

Domenica 7 dicembre: 17:30

Happy Together (1997) – VM18

Venerdì 12 dicembre: 21:00

Sabato 20 dicembre: 17:30

In the Mood for Love (2000)

Venerdì 18 dicembre: 21:00

Sabato 21 dicembre: 17:30

Il Cinema Alkestis rende omaggio a Wong Kar-Wai, autore tra i più visionari e influenti del cinema contemporaneo, con una rassegna che ripercorre i momenti chiave della sua carriera. Dal 13 novembre al 21 dicembre, sei film in versione originale sottotitolata in italiano per ritrovare sul grande schermo l’universo poetico, sensuale e malinconico del regista di In the Mood for Love.

Con il suo sguardo inconfondibile, Wong Kar-Wai ha saputo trasformare il tempo, la memoria e il desiderio in pura materia visiva, costruendo un linguaggio cinematografico dove la nostalgia si fa colore, la musica diventa respiro e ogni gesto vibra di emozione trattenuta.

La rassegna si apre con Hong Kong Express, il film che ha rivelato al mondo il suo stile inconfondibile: due storie d’amore parallele, sospese tra la solitudine urbana e la corsa frenetica della metropoli, illuminate da luci al neon e da una colonna sonora indimenticabile.

Segue As Tears Go By, il suo esordio, una storia di gangster e passioni bruciate che già anticipa la sensibilità romantica e la malinconia dei film successivi.

Con Angeli Perduti, Wong espande quell’universo in una vertigine notturna e visionaria, tra alienazione e desiderio, rivelando la sua capacità di fondere il realismo urbano con un lirismo quasi onirico.

Days of Being Wild ci porta invece negli anni ’60, dove il tempo e la memoria diventano protagonisti di un racconto sospeso tra i fantasmi del passato e la ricerca di sé.

In Happy Together, l’amore tra due uomini in esilio a Buenos Aires diventa una struggente esplorazione della distanza, del bisogno di libertà e del dolore del ritorno.

Infine, In the Mood for Love, capolavoro assoluto del 2000, chiude la rassegna: un’elegia dell’amore impossibile e del tempo perduto, dove ogni sguardo e ogni silenzio racchiudono un mondo di emozioni taciute. Tra amori sfiorati e solitudini notturne, luci al neon e piogge malinconiche, i film di Wong Kar-Wai compongono un universo di sensualità sospesa e struggente bellezza. Un appuntamento imperdibile per chi vuole riscoprire sul grande schermo il cinema come esperienza sensoriale e poetica.

Cinema Alkestis – Via Antioco Loru 31, Cagliari

Dal 13 novembre al 21 dicembre

Versione originale con sottotitoli in italiano

Info e biglietti: https://www.alkestiscinema.it/rassegna-wong-kar-wai/