“Radiograph of a Family” di Firouzeh Khosrovani: la capacità di convivere nelle diversità come esempio di democrazia

” di Firouzeh Khosrovani racconta, attraverso ricordi e materiali d’archivio e sullo sfondo della rivoluzione iraniana, la storia di una famiglia divisa tra la laicità del padre e la madre musulmana praticante che aderisce con forza alla rivoluzione e ai suoi valori.

Un film che si sviluppa come un viaggio nel tempo, una narrazione personale costruita a partire dalle fotografie per restituire loro vita. Firouzeh Khosrovani era presente in sala ospite del Carbonia Film Festival per dialogare con il pubblico:

“È un percorso lungo iniziato tanti anni fa, quando ero bambina e ho trovato le foto strappate da mia mamma e mi sono chiesta perché. Ho cominciato proprio a dipingere le parti mancanti della storia della famiglia e questo è stato il punto di partenza. È un film di tutta la mia vita: pensavo sempre di fare qualcosa sulla storia anche d’amore dei miei genitori, nonostante tutte le differenze vivevano comunque sotto un unico tetto: un esempio di convivenza pacifica.

Negli album di famiglia che avevamo c’erano così tante foto di epoche diverse: trasformazione, evoluzione di una famiglia e, infine, l’arrivo della rivoluzione. Un momento storico che ha inciso sulla vita di tante persone e di tante famiglie. Io sono venuta per studiare in Italia poi son tornata nel mio paese e ho lavorato e vissuto quelle realtà e attraverso l’arte e il cinema volevo creare una realtà nuova.

Vediamo, inoltre, uno stampo femminista della rivoluzione, perché una parte della società iraniana è tradizionalista e religiosa, e quella parte prima della rivoluzione non aveva nessuno spazio. L’occidentalizzazione dell’Iran era così forzata e le persone, come ad esempio mia mamma, si sono sentite escluse. Dopo la rivoluzione hanno avuto un ruolo sociale più definito perché non è possibile appiattire una realtà così complessa e bisogna cercare di capire le cose nel proprio contesto.

La mia storia mi ha insegnato la capacità di adattamento, vedere che tutti e due avevano ragione, tutti e due vivono due mondi a sé stanti che funzionano. Esistono queste diversità e la loro convivenza, secondo me, è un grande esempio di democrazia”.

Elena Elisa Campanella