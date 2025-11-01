    sabato, 1 Novembre
    "Radio Brada – Storie in Swing" Una produzione originale dell'Associazione Culturale GONG

    "Radio Brada – Storie in Swing" Una produzione originale dell'Associazione Culturale GONG

    “Radio Brada – Storie in Swing”
    Una produzione originale dell’Associazione Culturale GONG

    Musica, memoria e swing si intrecciano in un racconto che celebra la libertà, la rinascita e il potere evocativo delle note. “Radio Brada – Storie in Swing” è una produzione originale dell’Associazione Culturale GONG, in scena martedì  4 novembre 2025 alle ore 18:00all’Università della Terza Età a Villacidro.

    Lo spettacolo porta sul palco due storie che si incontrano, convivono e si separano, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva. La prima è quella di Radio Sardegna, nata durante la Seconda guerra mondiale e soprannominata “Radio Brada” dai suoi fondatori: una voce libera e coraggiosa, simbolo di resistenza e rinascita. La seconda è la storia di Fred Buscaglione, che proprio davanti ai microfoni di quella radio mosse i primi passi della sua carriera, prima di diventare una delle figure più iconiche della musica italiana del dopoguerra.

    Attraverso storie originali, interviste d’epoca e canzoni suonate dal vivo, lo spettacolo ricostruisce l’atmosfera di un tempo in cui la musica era racconto, sogno e libertà.

    Protagonisti sul palco i Nord Swing Sud:

    • Marco Sotgiu – batteria e voce

    • Davide Marras – basso e voce

    • Roberto Montalbano – chitarra e voce

    • Massimo Cocco – sax tenore e voce narrante

    Con un linguaggio che unisce musica dal vivo e narrazione teatrale, “Radio Brada – Storie in Swing” restituisce il fascino di un’epoca e l’energia di un’Italia che rinasceva tra le onde radio e il ritmo dello swing.

    Data: 4 novembre 2025, ore 18:00
    Università della Terza Età. Villacidro

    Un appuntamento imperdibile per riscoprire, tra musica e memoria, una pagina autentica della storia culturale italiana.

     

