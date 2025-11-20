Prosegue la rassegna letteraria “Ogliastra pagina su pagina”: domani, venerdì 21 novembre, Francesco Pala a Villagrande Strisaili e sabato 22 Antonio Boggio a Santa Maria Navarrese

Prosegue la rassegna letteraria “Ogliastra pagina su pagina”

Un fine settimana con la rassegna, che prevede presentazioni letterarie, spettacoli teatrali e momenti dedicati alle scuole in programma fino al 13 dicembre.

Domani, venerdì 21 novembre, alle 18, l’aula consiliare di Villagrande Strisaili ospiterà Francesco Pala, che parlerà del suo romanzo “Il dominio della resa” (Neri Pozza). Nell’opera, ambientata nella Repubblica Democratica Tedesca, Pala tratteggia con maestria personaggi e atmosfere di una Berlino Est sempre più decadente, a pochi anni dalla svolta epocale che vedrà la città riunita. Qui si intrecciano numerose vite tra sospetti, desideri, sentimenti. Vite oppresse dalla Stasi e abituate, loro malgrado, a uniformarsi. Con l’autore dialogherà Francesca Casula.

Si proseguirà sabato 22 con Antonio Boggio e il suo romanzo “Assassinio all’Isola di San Pietro” (Mondadori), che racconta una nuova indagine del commissario Alvise Terranova, alle prese stavolta con la morte dell’orologiaio e gioielliere Cristian Galileo. Quel che all’apparenza sembra un suicidio si rivela ben presto un caso intricato con segreti oscuri da svelare e misteri da risolvere. Boggio incontrerà i lettori nella Sala Garippa di Santa Maria Navarrese alle 19. Al suo fianco ci sarà Giusy Ferreli.

Le attività, realizzate con il Contributo al Comune di Baunei per il sostegno alle attività del Sistema Bibliotecario Integrato dell’Ogliastra da parte della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e in collaborazione con la cooperativa Oleaster, si avvalgono della collaborazione di Lìberos per la parte relativa ai libri. In loco sarà presente la libreria del Corso di Tortolì.