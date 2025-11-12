Programmazione Cinema Alkestis – dal 13 al 19 novembre

Programmazione dal 13 al 19 novembre
IL PIANETA SELVAGGIO (V.O.), René Laloux
Giovedì 13: 10:30 e 19:30 Venerdì 14: 21:30 Sabato 15: 21:50 Lunedì 17: 18:00 Martedì 18: 10:30 e 21:00 Mercoledì 19: 19:30
IL PIANETA SELVAGGIO (Versione Italiana), René Laloux
Domenica 16: 16:00
THE MASTERMIND (V.O.), Kelly Reichardt Venerdì 14: 10:30 e 19:40 Sabato 15: 20:00 Domenica 16: 21:45 Lunedì 17: 10:30 Martedì 18: 17:30 Mercoledì 19: 21:00
NE ZHA – L’ASCESA DEL GUERRIERO DI FUOCO (Versione Italiana), Jiaozi
Venerdì 14: 17:15 Sabato 15: 17:30
NE ZHA – L’ASCESA DEL GUERRIERO DI FUOCO (V.O.), Jiaozi
Domenica 16: 19:15
SCIROCCO E IL REGNO DEI VENTI (Versione Italiana), Woody Allen
Sabato 15: 16:00
HONG KONG EXPRESS (V.O.), Wong Kar-Wai
Giovedì 13: 21:00 Domenica 16: 17:30
CELEBRITY (V.O.), Woody Allen
Lunedì 17: 21:00
Martedì 18: 19:20
ALLEGRI: BACK TO LIFE, Simone Valentini
Lunedì 17: 19:30 Mercoledì 19: 10:30 e 18:00
Cinema Alkestis – Via Antioco Loru 31, Cagliari
Info e biglietti: https://www.alkestiscinema.it