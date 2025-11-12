    mercoledì, 12 Novembre
    Breaking news
    Cinema

    Programmazione Cinema Alkestis – dal 13 al 19 novembre

    1 Minuto di lettura
    Programmazione Cinema Alkestis - dal 13 al 19 novembre

    Programmazione Cinema Alkestis – dal 13 al 19 novembre

    Programmazione dal 13 al 19 novembre

    Programmazione Cinema Alkestis – dal 13 al 19 novembre

    IL PIANETA SELVAGGIO (V.O.), René Laloux

    Giovedì 13: 10:30 e 19:30 Venerdì 14: 21:30 Sabato 15: 21:50 Lunedì 17: 18:00 Martedì 18: 10:30 e 21:00 Mercoledì 19: 19:30

     

    IL PIANETA SELVAGGIO (Versione Italiana), René Laloux

    Domenica 16: 16:00

     

    THE MASTERMIND (V.O.), Kelly Reichardt Venerdì 14: 10:30 e 19:40 Sabato 15: 20:00 Domenica 16: 21:45 Lunedì 17: 10:30 Martedì 18: 17:30 Mercoledì 19: 21:00

     

    NE ZHA – L’ASCESA DEL GUERRIERO DI FUOCO (Versione Italiana), Jiaozi

    Venerdì 14: 17:15 Sabato 15: 17:30

     

    NE ZHA – L’ASCESA DEL GUERRIERO DI FUOCO (V.O.), Jiaozi

    Domenica 16: 19:15

     

    SCIROCCO E IL REGNO DEI VENTI (Versione Italiana), Woody Allen

    Sabato 15: 16:00

     

    HONG KONG EXPRESS (V.O.), Wong Kar-Wai

    Giovedì 13: 21:00 Domenica 16: 17:30

     

    CELEBRITY (V.O.), Woody Allen

    Lunedì 17: 21:00

    Martedì 18: 19:20

     

    ALLEGRI: BACK TO LIFE, Simone Valentini

    Lunedì 17: 19:30 Mercoledì 19: 10:30 e 18:00

     

    Cinema Alkestis – Via Antioco Loru 31, Cagliari
    Dal 13 al 19 novembre
    Info e biglietti: https://www.alkestiscinema.it

    Condividi

    Articoli Correlati