Princi “Con il pacchetto di allargamento Europa più forte e competitiva”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il pacchetto di allargamento è una grande risposta che vuole un’Europa più forte e competitiva”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Forza Italia Giusi Princi, riguardo il nuovo pacchetto di allargamento presentato dalla commissaria Ue per l’Allargamento Marta Kos. Le candidature riguardano dieci paesi con la status di candidati per entrare all’interno dell’Unione europea. Tra questi, quelli nella posizione migliore – stando al report di palazzo Berlaymont – sono Montenegro e Albania. “Si implementano i valori dello Stato di Diritto e della democrazia poiché questo è un pacchetto fondato sul merito. Alcuni dei paesi candidati hanno raggiunto gli obiettivi richiesti in materia di diritti umani, democrazia, ambiente e politica estera – conclude Princi -. In un momento geopolitico così particolare, con molta incertezza e tanto disorientamento a livello internazionale, è necessario che l’Europa dia una risposta basata su coesione e democrazia”

