Piantedosi “Il calendario della Polizia rappresenta spirito e umanità del Corpo”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi compiaccio della scelta editoriale del calendario della Polizia di quest’anno perché c’è questa bellissima rappresentazione dello spirito di corpo e delle storie personali che lo interpretano, con tutto il bagaglio di umanità, di sensibilità, di emozioni, a volte anche di difficoltà personali. È tutto molto bello”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del calendario della Polizia di Stato 2026 alle Terme di Diocleziano a Roma.

xi2/ads/mca1