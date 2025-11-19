Paulilatino, “Sulle tracce di Ciccu” per la rassegna Teatro al giorno

Al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino proseguono gli appuntamenti inseriti nella rassegna “3€ di Teatro al giorno” organizzata dal Teatro Instabile.

Per il terzo appuntamento in programma, la giovane compagnia Mosaico di Porto Torres proporrà il 20 e il 21 novembre 2025 alle ore 17:30 lo spettacoplo SULLE TRACCE DI CICCU! scritto da Giovanna Morra ed interpretato da Carmine Barbato che ne cura anche la regia. Da un libero adattamento di “La potenza della felce maschio” tratto da “Fiabe italiane” di Italo Calvino, la trama dello spettacolo si dipana tra le malefatte del bandito Ciccu e gli inseguimenti del carabiniere Tordo che lo vuole assicurare alla giustizia. Il caso è molto complicato, e qualcosa di sopito e magico sembra aleggiare sulla vicenda. Anche il pubblico sarà chiamato a far chiarezza.