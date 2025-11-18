Oristano, Come richiedere la vaccinazione a domicilio

Anche chi non ha la possibilità, a causa di gravi patologie, di raggiungere il più vicino centro vaccinale o di essere immunizzato dal proprio medico di famiglia, potrà essere vaccinato a domicilio.

La struttura di Igiene e Sanità pubblica della Asl 5 di Oristano, diretta dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha infatti messo a disposizione dei cittadini e delle cittadine di tutta la provincia di Oristano, impossibilitati a spostarsi dalla propria abitazione a causa di gravi problemi di salute, un modulo attraverso il quale sarà possibile richiedere la vaccinazione a domicilio.

Il modulo è pubblicato sul sito www.asloristano.it al seguente link:

https://www.asl5oristano.it/campagna-antinfluenzale-2025-26-via-e-mail-la-richiesta-di-vaccinazione-a-domicilio/

Per richiedere la vaccinazione a domicilio, occorrerà che l’interessato, o un suo delegato, compili il modulo e lo rinvii, completo in ogni sua parte, all’indirizzo e-mail dedicato:

vaccinazioni@asloristano.it

Una volta inviata la e-mail, occorrerà attendere la chiamata del servizio di Igiene pubblica per concordare l’appuntamento vaccinale. A questo proposito, si raccomanda di indicare, nel modulo di richiesta, il numero di telefono (del paziente o di un suo delegato) al quale si vuole essere ricontattati.

Si ricorda che la vaccinazione a domicilio può essere effettuata solo in casi di effettiva necessità, mentre le persone che hanno la possibilità di spostarsi dal proprio domicilio dovranno fare riferimento al più vicino centro vaccinale, al medico di famiglia o pediatra di libera scelta o a una delle farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025/26.