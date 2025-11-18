Olbia, Rogo illecito di rifiuti in un terreno privato

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, durante i consueti servizi di controllo del territorio, hanno notato una densa colonna di fumo provenire dalla località Berchiddeddu.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato la presenza di un rogo di rifiuti all’interno di un terreno privato, costituiti da materiali organici e ingombranti quali elettrodomestici dismessi, arredi e materiale ferroso, illecitamente combusti.

A fiamme estinte, l’area interessata – circa 15 metri quadrati – è stata posta sotto sequestro per consentire le successive attività di bonifica e messa in sicurezza, alla luce delle potenziali conseguenze ambientali connesse alla combustione incontrollata di materiali eterogenei.

All’esito degli accertamenti, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo del posto per il reato di combustione illecita di rifiuti, previsto dall’art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

L’episodio si inserisce nell’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con interventi mirati anche nelle campagne a prevenire condotte che possono generare come in questo caso emissioni pericolose e contribuire al degrado del territorio.