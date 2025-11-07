Oggi la finalissima di ‘Tale e Quale Show’, il premio di 20mila euro in beneficenza

(Adnkronos) – Gran finale per 'Tale e Quale Show', il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. L'appuntamento è per questa sera, venerdì 7 novembre, alle 21.30 su Rai 1. Sarà una serata speciale anche per il fine solidale dell’evento: il premio di 20.000 euro sarà infatti devoluto all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della campagna di raccolta fondi 'I giorni della ricerca' (3-10 novembre). Per l’intera serata anche Carlo Conti, storico ambassador Airc, con il supporto della giuria e degli artisti, inviterà il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori. Sul palco si esibiranno i dodici protagonisti di questa edizione, pronti a stupire ancora una volta con le loro trasformazioni e performance dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. La classifica attuale vede in testa Pamela Petrarolo, ma tutto può ancora cambiare.Carmen Di Pietro sarà Mina, Le Donatella vestiranno i panni delle Gemelle Kessler, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Rose Villain, Pamela Petrarolo proverà a restare in vetta con Emma, Maryna onorerà il mito di Raffaella Carrà, Samuele Cavallo interpreterà Bon Jovi, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ricorderanno i grandi Gigi Proietti e Claudio Villa, Tony Maiello si metterà alla prova con Gigi D'Alessio, Peppe Quintale dovrà interpretare Tom Jones e Gianni Ippoliti si immedesimerà in Cristiano Malgioglio. Proprio Malgioglio, insieme a Giorgio Panariello e ad Alessia Marcuzzi, comporrà la giuria chiamata a valutare le esibizioni. Ospite speciale e "quarto giudice" della finale sarà Nicola Savino, che da gennaio sarà alla conduzione di 'Tali e Qual”'. Alla giuria si aggiunge anche Orietta Berti come quinto giudice della finalissima. Anche il pubblico potrà esprimere la propria opinione attraverso i canali social ufficiali del programma.—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)