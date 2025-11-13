Nuoro, Usai: “Chiediamo regole uguali per tutti”

“Ho appreso – ha commentato l’on. Usai – della possibile assegnazione di un contributo regionale superiore ai 10 milioni di euro, a favore del Comune di Nuoro, per il ripiano del disavanzo tecnico. Ciò che desta perplessità è che la notizia sia stata diffusa dal sindaco di Nuoro attraverso i social prima della pubblicazione dell’atto ufficiale da parte della Regione Sardegna.”.

£Interventi di questa portata – ha proseguito Usai – devono essere comunicati con modalità che garantiscano trasparenza, correttezza istituzionale e rispetto delle procedure. La pubblicazione degli atti è infatti il presupposto essenziale affinché tutti i Comuni e tutti i cittadini possano avere piena consapevolezza delle decisioni assunte.”.

“Non è purtroppo la prima volta – questo il giudizio dell’on. Usai – che si verificano situazioni di mancata uniformità nell’erogazione di sostegni finanziari: basti ricordare il caso recente del contributo TARI riconosciuto esclusivamente al Comune di Cagliari, mentre altri territori che affrontano analoghe difficoltà non hanno ricevuto alcun sostegno. Episodi come questi alimentano la percezione di un approccio parziale e non equo nella gestione delle risorse pubbliche.”.

“È giusto sostenere gli enti locali in difficoltà – ha chiarito Usai – ma è altrettanto fondamentale che tali scelte avvengano con criteri chiari, oggettivi e uguali per tutti, senza generare disparità o favoritismi. In questo senso, una città come Olbia, che svolge un ruolo strategico per l’economia, il turismo e i servizi dell’intera Sardegna, non può essere considerata un Comune di serie B. Per questo motivo – ha proseguito l’on. Usai – mi aspetto che la Regione garantisca lo stesso livello di attenzione e, se necessario, un finanziamento di entità equivalente anche per il Comune capoluogo della Gallura.”.

“Le risorse pubbliche – Ha concluso Usai – appartengono a tutti i sardi, indipendentemente dalle maggioranze politiche del momento. Confido quindi che il Presidente della Giunta regionale, on. Alessandra Todde, voglia assicurare la massima imparzialità nel sostegno ai Comuni e una gestione delle risorse improntata al principio di pari dignità istituzionale.”.