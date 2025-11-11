MOVERE in Salus tra le 8 startup semifinaliste del Community Award di StartupItalia
Sardegna e Toscana, 11 novembre 2025 — MOVERE in Salus, progetto dedicato alla rigenerazione territoriale e alla salute sociale, è stato selezionato tra le 8 startup semifinaliste del prestigioso Community Award di StartupItalia, nell’ambito del programma SIOS25.
Il riconoscimento premia un percorso costruito con visione, rigore e passione da Prof.ssa Tiziana Mori (Ph.D), Founder, CEO, Responsabile scientifica e progettista di MOVERE 2.0, che ha guidato il progetto dalla sua ideazione fino a questa importante tappa nazionale.
MOVERE in Salus nasce dall’integrazione tra innovazione sociale, attivazione giovanile e rigenerazione dei territori, con radici in Sardegna e Toscana e uno sguardo aperto all’Europa.
Il progetto è stato recentemente protagonista anche a InnovationShip, l’evento itinerante sull’innovazione nel Mediterraneo, e ha partecipato al CASSINI Hackathon – Space for Healthcare.
La prossima sfida per Movere in Salus sarà il prossimo 19 novembre, in formato social match: il pubblico potrà votare attraverso i canali ufficiali di Start Up Italia (dove vi saranno i sondaggi aperti per 24 ore) sia su Linkedin, su Threads, Su Whatsapp, su X, su Instagram.
Il team multidisciplinare di MOVERE in Salus è composto da:• Prof.ssa Tiziana Mori (Ph.D) – CEO, Responsabile scientifica e progettista di MOVERE 2.0
• Dott. Massimiliano Tronci – Legal & Data Compliance: esperto in diritto, privacy e intelligenza artificiale
• Dott. Roberto Diana – Health Marketing & Wellness Strategist: specialista in nutrizione e medicina dello stile di vita
• Dott.ssa Monica Fadda – UX Designer, Musicoterapista: ideatrice di esperienze educative attraverso suono e gioco
• Leonardo Tronci – Associate Member, Robotics & AI Innovator (recentemente entrato nel team come giovane innovatore nel campo dell’intelligenza artificiale (terzo classificato all’hack internazionale Future Minds AI Hackathon e unico studente italiano nella finale globale).
Per votare sarà necessario essere iscritti ai canali social dove si svolgerà il match.
Ecco invece i canali social di Movere in Salus dove poter seguire il progetto e le informazioni su eventi e attività della start up:
X: @movereInsalus
• Instagram: @movereinsalus
• Threads: @movereinsalus
• LinkedIn: Movere in Salus
Tiziana Mori commenta:
“MOVERE in Salus è già protagonista di iniziative come la certificazione #RigeneraIlTuoBorgo e continua a promuovere modelli replicabili di innovazione territoriale e sociale”.
