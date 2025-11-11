MOVERE in Salus tra le 8 startup semifinaliste del Community Award di StartupItalia

Sardegna e Toscana, 11 novembre 2025 — MOVERE in Salus, progetto dedicato alla rigenerazione territoriale e alla salute sociale, è stato selezionato tra le 8 startup semifinaliste del prestigioso Community Award di StartupItalia, nell’ambito del programma SIOS25.

Il riconoscimento premia un percorso costruito con visione, rigore e passione da Prof.ssa Tiziana Mori (Ph.D), Founder, CEO, Responsabile scientifica e progettista di MOVERE 2.0, che ha guidato il progetto dalla sua ideazione fino a questa importante tappa nazionale.

MOVERE in Salus nasce dall’integrazione tra innovazione sociale, attivazione giovanile e rigenerazione dei territori, con radici in Sardegna e Toscana e uno sguardo aperto all’Europa.

Il progetto è stato recentemente protagonista anche a InnovationShip, l’evento itinerante sull’innovazione nel Mediterraneo, e ha partecipato al CASSINI Hackathon – Space for Healthcare.

La prossima sfida per Movere in Salus sarà il prossimo 19 novembre, in formato social match: il pubblico potrà votare attraverso i canali ufficiali di Start Up Italia (dove vi saranno i sondaggi aperti per 24 ore) sia su Linkedin, su Threads, Su Whatsapp, su X, su Instagram.

Il team multidisciplinare di MOVERE in Salus è composto da:

Per votare sarà necessario essere iscritti ai canali social dove si svolgerà il match.

Tiziana Mori commenta:

“MOVERE in Salus è già protagonista di iniziative come la certificazione #RigeneraIlTuoBorgo e continua a promuovere modelli replicabili di innovazione territoriale e sociale”.

(Ph.D) – CEO, Responsabile scientifica e progettista di MOVERE 2.0• Dott.– Legal & Data Compliance: esperto in diritto, privacy e intelligenza artificiale• Dott.– Health Marketing & Wellness Strategist: specialista in nutrizione e medicina dello stile di vita• Dott.ssa– UX Designer, Musicoterapista: ideatrice di esperienze educative attraverso suono e gioco– Associate Member, Robotics & AI Innovator (recentemente entrato nel team come giovane innovatore nel campo dell’intelligenza artificiale (terzo classificato all’hack internazionale Future Minds AI Hackathon e unico studente italiano nella finale globale).