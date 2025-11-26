Mostra “Pane e rose” a Sassari

In occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne” del 25 Novembre, la città di Sassari ospita la mostra “PANE E ROSE , marciamo insieme contro ogni disparità”, una mostra d’arte contemporanea che vede la partecipazione

delle artiste : Antonella Spanu, Barbara Sanna, Egle Dessole, Giusy Calia, Lorella Comi, Lorella Pepe, Marina Scardacciu, Nadia Mazzei, Romina Tanka, Sara Todesco, Silvia Sanna, Stefania Spanu e Zuanna Maria Boscani.

Il titolo della mostra è ispirato alla poesia “BREAD AND ROSES” di James Oppenheim, pubblicata nel 1911 sulla rivista “The American Monthly”, che è poi diventata un inno di protesta per i diritti delle donne e per la giustizia sociale.

La mostra ‘Pane e Rose’ è un invito a riflettere sulla condizione delle donne, attuale e nella storia, attraverso la visione di 13 artiste che contribuiscono con la loro arte a “marciare contro ogni disparità”.

“Siamo felici di presentare le opere di queste 13 artiste che con il loro sguardo e le loro analisi stanno contribuendo a puntare le luci su aspetti meno “indagati” della violenza” afferma l’organizzatrice dell’evento , Nadia Mazzei.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 2 al 9 Dicembre 2025, presso la Libreria Dessí, in Largo Cavallotti 17, con ingresso libero al piano superiore. L’orario di apertura sarà dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Il 6 Dicembre, alle ore 18, si terrà un incontro con lo Storico dell’Arte, Professor Alessandro Ponzeletti, che ha curato la presentazione dell’esposizione con un testo critico e che anticipa:”Pane e Rose, insieme contro ogni disparità” offre al pubblico un’ampia varietà di tematiche oggi molto sensibili affrontate di volta in volta con veemenza, forza, ma anche delicatezza, sentimento(…) lasciando nell’animo interrogativi e speranze per un futuro migliore, che finalmente sia a portata di mano di chi subisce, di chi è vittima, di chi soffre, di chi lotta”.

*Informazioni:*

– Data: 2-9 Dicembre 2025

– Luogo: Libreria Dessí, Largo Cavallotti 17, Sassari

– Orario: 10-13 / 16-20

– Ingresso: libero

*Contatti:*

– Libreria Dessí 079 2012098