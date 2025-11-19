Monte Pino, Li Gioi: “Realizzato ciò che era fermo per 11 anni”

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi, interviene in merito all’avanzamento dei lavori per la riapertura della strada di Monte Pino, ricostruendo il percorso amministrativo e tecnico che ha portato all’attuale situazione del cantiere.

«Nei cinque anni in cui ho svolto il ruolo di consigliere di opposizione – spiega Li Gioi – ho più volte denunciato la prolungata inerzia che ha caratterizzato la gestione della ricostruzione della strada di Monte Pino, rimasta bloccata per undici anni. Una situazione che ha generato sfiducia e frustrazione nei cittadini, costretti ad assistere a un cantiere fermo e alla permanenza della voragine del ponte.»

Dopo le elezioni regionali, avvenute nel febbraio 2024, Li Gioi riferisce di aver immediatamente coinvolto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, che il 4 luglio 2024 ha effettuato il primo sopralluogo ufficiale del suo mandato nell’area di Monte Pino. «In quella circostanza – ricorda – si è finalmente avviato un percorso concreto che ha portato alla consegna del

progetto preliminare a fine agosto, alla predisposizione del progetto definitivo nel mese di ottobre, alla stipula della convenzione con la ditta Vitali e al trasferimento ad Anas delle competenze residue in capo alla Provincia.»

Li Gioi precisa inoltre che, sebbene inizialmente fosse stata prospettata l’inaugurazione entro l’anno, «oggi al posto della voragine è presente una strada asfaltata, lungo la quale ieri si è potuta celebrare la Messa commemorativa promossa da Giuseppina Pasella».

Nel corso della giornata di ieri, l’Assessore Piu ha illustrato le motivazioni tecniche per cui l’apertura definitiva potrà avvenire prima dell’estate. «Comprendo pienamente – sottolinea Li Gioi – il disagio e le attese dei cittadini, che seguo da sempre e continuerò a seguire con la massima attenzione. Ma è doveroso riconoscere il lavoro svolto dall’Assessorato in questi diciotto mesi, durante i quali sono stati compiuti tutti gli atti necessari a sbloccare una situazione ferma da undici anni.»

«Questi sono i fatti – conclude il consigliere del Movimento 5 Stelle – e come sempre continuerò a informare i cittadini con trasparenza e responsabilità.»