Milano-Cortina, Lollobrigida “Ipocrita se dicessi di voler solo partecipare”

ROMA (ITALPRESS) – “Vengo da due medaglie e sarei ipocrita se dicessi che vado a Milano-Cortina per partecipare. Ora sonodiventata mamma e gareggerò per mio figlio”. Lo ha dichiarato Francesca Lollobrigida, pattinatrice di velocità sul ghiaccio, amargine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2025. “È la mia quarta olimpiade. In Italia non sappiamo cosa aspettarci dalpubblico. La programmazione sta arrivando bene e fisicamente ci sono, ma dovrò prepararmi mentalmente all’evento. Voglio fareappassionare la gente al mio sport per dare emozioni al pubblico guardando il pattinaggio”, ha aggiunto.

mec/gm/gtr