Milano-Cortina: con Coca-Cola, viaggio della fiamma olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione

(Adnkronos) – Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, svela le attivazioni che renderanno questo evento un momento unico e memorabile, nel segno dei valori dello sport, della musica e della condivisione. Dal 6 dicembre, per 63 giorni, la Fiamma Olimpica attraverserà l’Italia collegando territori, culture e persone, permettendo a tutti di vivere i valori condivisi da Coca-Cola e dal Movimento Olimpico. Durante questo straordinario percorso, Coca-Cola si impegna a far vivere momenti autentici e coinvolgenti alle comunità locali, per trasformare l’attesa dei Giochi Olimpici in un momento di partecipazione collettiva. Alle ore 20.30 del 5 dicembre The Coca-Cola Music Fest – Il Viaggio della Fiamma Olimpica accenderà lo Stadio dei Marmi di Roma, tempio dello sport italiano: un concerto gratuito, una celebrazione di musica, sport, emozioni e valori olimpici, accessibile a tutti, per dare vita a un omaggio collettivo dello straordinario viaggio che porterà la Fiamma Olimpica in tutta Italia. Sul palco si alterneranno Mahmood, Noemi, The Kolors, Tananai e Carl Brave in uno spettacolo unico che intreccia intrattenimento, spirito sportivo e orgoglio nazionale, segnando l’inizio di un viaggio simbolico destinato a unire tutto il Paese. ''Con questa serata -si sottolinea in una nota- Coca-Cola vuole offrire emozioni uniche, creare momenti indimenticabili e celebrare i valori olimpici che uniscono e ispirano l’Italia''. “Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici” ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. “Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia nelle prossime settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità. Dal 1928 al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni. Vogliamo che ogni tappa sia un’occasione per celebrare l’Italia nella sua autenticità, portando energia, positività e un senso collettivo di appartenenza”. Coca-Cola accompagna Il Viaggio della Fiamma Olimpica scegliendo tedofori capaci di raccontare messaggi diversi: l’impegno sociale, lo sport, la musica e la cultura pop; ciascuno di loro incarna un modo unico di vivere e raccontare i valori olimpici, dimostrando come la passione, la determinazione e l’inclusione possano ispirare e unire le persone. Nel mondo della musica, figurano nomi come Noemi, cantante dalla voce unica, capace di trasmettere con le sue canzoni sentimenti forti ed empatia, Stash, frontman dei The Kolors, gruppo che fa della musica un linguaggio universale che crea connessione, appartenenza e comunità e Mahmood, esempio di determinazione, autenticità e integrazione, capace di ispirare milioni di persone. Nel mondo dell’intrattenimento, alcuni protagonisti della cultura pop italiana tra cui Benedetta Parodi e The Jackal. Tra i più amati e rappresentativi sportivi italiani figurano Simone Barlaam, Myriam Sylla, Deborah Compagnoni, Ivan Zaytsev, Mara Navarria e Ciro Ferrara. Accanto a loro, figurano realtà simbolo di impegno civile e coesione sociale, come Banco Alimentare, Croce Rossa Italiana, Junior Achievement, Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti e Marevivo, che testimoniano come lo Spirito Olimpico possa essere un’occasione concreta per promuovere solidarietà, collaborazione e impegno sociale. Attraverso questa selezione eterogenea, Coca-Cola celebra un viaggio di valori e di storie, che unisce persone, passioni e territori, lasciando un’eredità di impatto sociale e umano, fondata sulla collaborazione, sull’inclusione e sulla condivisione. “Il momento è arrivato: sta per iniziare una delle fasi più significative dei Giochi Olimpici. Il Viaggio della Fiamma, progetto emozionante e ricco di significato, è pronto a coinvolgere tutto il Paese e a donare magia a ogni comunità. Grazie al sostegno di Coca-Cola, il Viaggio è oggi universalmente riconosciuto come un momento simbolico di celebrazione e di festa. Questa esperienza italiana sarà inedita, autentica e speciale: un ponte tra sport e territori, omaggio alle tradizioni e all’'unicità di un Paese amato in tutto il mondo per la sua cultura e la sua storia. Saranno 63 giorni di grandi emozioni che resteranno per sempre nella memoria delle persone. Un Viaggio sensazionale che troverà la sua massima espressione il 6 febbraio, quando i riflettori si accenderanno per dare il via alla Cerimonia che darà inizio al più grande evento sportivo del mondo” ha commentato Maria Laura Iascone, Ceremonies Director Milano Cortina 2026. Il Truck Coca-Cola sarà tra gli elementi più iconici del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: un’esperienza itinerante di luce, suono e movimento che accompagnerà i tedofori lungo il percorso, accendendo l’entusiasmo del pubblico e trasformando ogni tappa in un momento di festa condivisa. Il Truck si ispira al design delle auto italiane vintage, simbolo di stile, eleganza e artigianalità. Grazie a schermi LED dinamici, installazioni luminose e a un sistema audio di grande impatto, il Convoglio trasformerà ogni arrivo della Fiamma Olimpica in una celebrazione collettiva, animata da oltre 80 persone tra Brand Ambassador, DJ e MC che coinvolgeranno il pubblico in un crescendo di musica, energia e partecipazione. Il Coca-Cola Village sarà l’epicentro dinamico di questo racconto: uno spazio aperto, inclusivo, dove musica e cibo convergeranno per creare una celebrazione collettiva e coinvolgente. Ogni sera, in ogni città si terrà un vero spettacolo, una serie di attivazioni pensate per accendere l'entusiasmo delle persone e celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica. Durante il percorso e nel Villaggio Coca-Cola, saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri. La raccolta dei rifiuti sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato presente nel convoglio e così come all’interno del Coca-Cola Village durante le celebrazioni cittadine che si terranno a fine giornata nelle varie città ospitanti. Nel quadro dell’impegno sociale in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Coca-Cola collaborerà nuovamente con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare dell’ottima pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione. Sarà inoltre presente un’area Sport targata Powerade, uno spazio interattivo concepito per celebrare e immergersi nel mondo degli sport olimpici e paralimpici: un luogo in cui divertirsi, sperimentare e catturare momenti, respirando l’energia e l’adrenalina della competizione sportiva in una cornice accogliente e inclusiva. “Il Viaggio della Fiamma Olimpica è un’occasione unica per celebrare l’Italia che si muove insieme: città, persone, passioni e culture che si incontrano e si riconoscono. Con questo progetto vogliamo trasformare l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza partecipativa, accessibile a tutti e vicina alle comunità, in cui musica, sport, cibo e iconicità si intrecciano per generare nuovi momenti di condivisione. È questo lo spirito con cui accompagniamo il Paese verso Milano Cortina 2026.” ha commentato Andrea Bombrini, Marketing Director Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. Un’esperienza collettiva che unisce l’Italia e i suoi territori, perché ogni persona, con la propria storia, può diventare ambasciatrice di speranza e inclusione. Secondo una ricerca SWG per Coca-Cola1, due italiani su tre percepiscono il Viaggio della Fiamma Olimpica come un’opportunità per connettere le comunità locali lungo tutto il Paese, unendo esperienze, passioni e identità diverse. ''Per Coca-Cola, -si evidenzia in una nota- questo momento rappresenta anche l’occasione per rafforzare un legame profondo che dal 1927 la unisce all’Italia e alle sue persone. La forza dell’azienda risiede nella capacità di valorizzare le unicità dei territori e delle comunità in cui opera, costruendo un’autentica identità locale all’interno di una visione globale. Un modello che in Italia si è sviluppato a partire dalla prima Coca-Cola imbottigliata a Roma nel 1927, dando vita a una storia di crescita condivisa con una presenza capillare da Nord a Sud Italia, fabbriche e uffici in 7 Regioni e una forza vendita proprietaria diffusa sui territori''.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)