    venerdì, 7 Novembre
    Breaking news
    Notizie da Adnkronos

    Meloni irritata per aumento stipendio Brunetta: “Scelta inopportuna”

    1 Minuto di lettura

    (Adnkronos) – Dalle parti di palazzo Chigi trapela l'irritazione della premier Giorgia Meloni per la notizia dell'aumento di stipendio del presidente del Cnel Renato Brunetta che si è avvalso della sentenza della Corte costituzionale che abolisce il tetto dei 240mila euro annui per i dirigenti pubblici. La presidente del Consiglio, raccontano, reputa ''non condivisibile'' la decisione della Consulta e considera inopportuna la scelta di chi ha adeguato lo stipendio.
     
    —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

    Condividi

    Articoli Correlati