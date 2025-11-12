Meloni “Il Piano Mattei non è più un’idea ma una realtà operativa”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Piano Mattei non è più un’idea, ma è una realtà operativa che sta producendo risultati concreti. L’Italia continuerà a essere un ponte tra Europa e Africa, mettendo a disposizione la competenza delle proprie imprese, la forza delle sue Istituzioni e la sua grande tradizione di dialogo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Parlamento europeo sul Piano Mattei per l’Africa e Global Gateway.
Breaking news
- A2a, nei 9 mesi ricavi a 10.170 milioni (+12%), utile netto di 581 milioni
- A2a, aggiornamento piano strategico al 2035, gruppo punta a espansione in nuovi Paesi
- A2a, i target economico-finanziari del piano al 2035
- Ascolti tv, ‘La Notte nel cuore’ vince la prima serata e ‘Sanremo Giovani’ debutta con il 6%
- Scintille alla Camera sull’educazione sessuale, Valditara all’opposizione: “Avete preso in giro gli italiani”
- Russi in moto tra la nebbia: in un video virale l’assalto a Pokrovsk mentre la città resiste
- Rifiuti, Btt Italia: “Dal ciclo del rame si può ricavare 1 tonnellata di oro all’anno”
- Programmazione Cinema Alkestis – dal 13 al 19 novembre