Meloni: “Dalla filiera della distribuzione moderna significativo contributo a Pil e occupazione”

(Adnkronos) – "Non voglio dimenticare, ovviamente, il significativo contributo che la filiera della distribuzione moderna assicura all’economia italiana, sia in termini di Pil che di occupazione, favorendo lo sviluppo delle economie locali, sostenendo il tessuto delle piccole e medie e imprese, valorizzando il Made in Italy". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio letto al Forum della distribuzione moderna 2025 a Milano. "Il Governo ha sempre potuto contare, in questi anni, sulla collaborazione di Federdistribuzione, delle aziende che aderiscono alla rete e dell’intero comparto. Mi riferisco ad alcune iniziative che abbiamo realizzato insieme per contrastare l’inflazione e sostenere le famiglie economicamente più fragili, come ad esempio la “Carta dedicata a te”", sottolinea. "Uno strumento che, oltre ad aiutare un milione di famiglie ad acquistare beni di prima necessità, valorizza il lavoro e la qualità delle nostre filiere agroalimentari. È un’iniziativa nella quale crediamo molto e che abbiamo scelto di rifinanziare per il 2026 e il 2027", prosegue. "Voglio ricordare, inoltre, il “Trimestre Tricolore”, l’iniziativa che il Governo ha promosso nel 2023 insieme a tutti gli attori delle filiere dell’agroalimentare e dei beni di largo consumo per rafforzare il potere d’acquisto degli italiani, in un periodo nel quale l’inflazione era ancora elevata", dice ancora. "Un impegno – conclude – tutt’altro che scontato, e che conferma ancora una volta la vostra attenzione nei confronti delle famiglie italiane".—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)